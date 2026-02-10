V Koprivnici pred gostovanjem Krimovk popolna mobilizacija

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Pred rokometašicami Krima OTP Groupa Mercatorja so odločilne tekme za uvrstitev v razigravanje za četrtfinale v ligi prvakinj. Po obračunu proti danskemu Ikastu v dvorani Tivoli, jih nato čaka bržkone odločilno gostovanje v Koprivnici na Hrvaškem, v zadnjem krogu pa še domači dvoboj proti francoskemu Brestu.

Največje tekmice krimovk za zadnje mesto v razigravanju iz Koprivnice so gostovale v danskemu Odenseju, nato 14. februarja gostile Ljubljančanke, v zadnjem krogu pa jih 21. februarja na Norveškem čaka še obračun proti zadnjeuvrščeni Soli.

Najboljši dve ekipi iz skupine B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od 3. do 6. mesta pa bodo nastopile v razigravanju za preboj med najboljših osem.

Ekipi, ki se krčevito borita za osmino finala LP sta izgubili, zato bo odločal medsebojni dvoboj. "Vemo, kaj prinaša tekma. Mislim, da bomo priča krčeviti borbi za vsako žogo. Seveda bomo skušali izkoristiti prednost domačega terena in naše glasne navijače. Verjamemo v zmago in ponovitev lanskega rezultata, ko smo tudi prišli v osmino finala," je za uradno spletno stran kluba dejala rokometašica Podravke Tina Barišić.

Prvo tekmo Podravke in Krima v tej sezoni so dobile Hrvatice. FOTO: Aljoša Kravanja

Hrvatice so izgubile proti danskemu Odenseju, toda trenerski štab je bil z videnim zadovoljen. "Nekatere stvari smo skušali pripraviti že za tekmo s Krimom. Vemo, kaj nam ta prinaša. Prepričan sem, da bomo pripravljeni za spopad. Odense je bil prava generalka za domačo tekmo s Krimom," sporoča trener Podravke Marko Brezić.

Krim za napredovanje potrebuje večje število točk od Podravke, v primeru enakega točkovnega izkupička pa tudi izdatno zmago čez dober teden dni v Koprivnici, saj je na prvi medsebojni tekmi v Ljubljani izgubil z 22:27. "Pred nami je zahtevno obdobje, za preboj med osem nujno potrebujemo točke. Gremo tekmo po tekmo, najprej smo se posvetili Ikastu, sedaj bomo cel teden razmišljali o Podravki," pravi igralka Krima Mercatorja Tamara Horaček.

Tamara Horaček in Tamara Mavsar FOTO: Damjan Žibert

Ljubljanski strateg Žiga Novak je bil pred prvim od treh izjemno pomembnih dvobojev optimistično razpoložen. Njegove varovanke so na prvi medsebojni tekmi proti Ikastu v Hamletovi deželi drago prodale svojo kožo, po hudem boju so izgubile s 25:27, tudi tokrat so bile proti Skandinavkam prekratke za dva gola. "Moje varovanke dobro in zavzeto delajo. Na naših zadnjih treh tekmah v ligi prvakinj smo pokazali precej boljšo igro. Moramo pa biti uspešni v obeh smereh. Tako v obrambi, kot v napadu," je med drugim povedal Novak.

Tamara Mavsar FOTO: Damjan Žibert

Kapetanka ljubljanske ekipe Tamara Mavsar je v zadnjem obdobju in na zadnjih tekmah opazila rast ekipe, dvig forme in večjo samozavest. Dober podatek pred ključnim delom sezone. "To je dobra popotnica za naslednji vikend, ki je za nas verjetno najpomembnejši v celotni sezoni. Če bomo prikazale takšno igro in borbo, se v Koprivnici ničesar ne bojim. Mislim, da smo končno sestavile pravo tekmo v obeh fazah igre, tako v obrambi kot v napadu," prav veteranka v vrstah Krimovk.