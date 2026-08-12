Prvi Danec v zgodovini na klopi Krimovk: Naš cilj bo vedno zmaga

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Rasmus Poulsen je nazadnje deloval na Ferskih otokih. Pred tem je vodil romunsko Valceo, danski Ajax Koebenhavn in švedski Skövde, sodeloval pa je tudi s CSM Bukarešto. Prav tako ima za seboj izkušnje iz reprezentančnega področja, saj je deloval v črnogorski reprezentanci ter v mladi reprezentanci Romunije in Slovaške. Naslednji dve szoni pa bo po pogodbi poveljeval Ljubljančankam, ki bodo vnovič nastopile v Ligi prvakinj. 32. zapored, akr je rekord brez primere v Evropi.

Rasmus Poulsen FOTO: Krim Mercator

Krimovke bodo nastopile v skupini A, njene tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, madžarski Ferencvaros, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica. Ljubljanska ekipa bo v uvodnem krogu gostila Bukarešto, kjer igra nekdanja slovenska reprezentantka in igralka Krima Elizabeth Omoregie.

"Skupinski del prinaša mešane občutke, saj nas ne glede na žreb čakajo izjemno težke tekme z vrhunskimi ekipami. V ligi prvakinj je ključno ujeti pravi trenutek in ekipo pripraviti na najpomembnejša srečanja. Naš glavni fokus sezone ostaja napredovanje iz skupinskega dela v izločilne boje. Naloga bo težka, a z dobrimi pripravami povsem realna. Izjemno smo motivirani, da pokažemo pravi obraz Krima," je skupino Lige prvakinj, kjer bodo nastopile tudi Ljubljančanke, komentiral danski strokovnjak na klopi Krima Rasmus Poulsen.

Po novem tudi regionalna liga

Danec verjame, da bo tudi novonastala regionalna liga pomembno prispevala k razvoju ekipe. "Regionalna liga nam bo skozi sezono prinesla veliko kakovostnih tekem, dodano vrednost pa predstavljata tudi končnica in Final 4. Takšne tekme z večjim rezultatskim vložkom so izjemno pomembne za razvoj ekipe."

Maja Vojnović FOTO: RK Krim Mercator

Cilji Krimovk ostajajo tudi v novem tekmovanju nespremenjeni

"Naš cilj je vedno zmaga. Tudi tokrat ne bo nič drugače. Zavedamo se, da nas čaka zahtevno tekmovanje, vendar bomo pripravljeni na izziv. To tekmovanje bo naši sezoni dodalo novo dimenzijo. Mlada ekipa bo dobila dodatne mednarodne izkušnje, ki bodo pomembne tako za razvoj posameznic kot celotne ekipe," je za uradno klubsko spletno stran še povedal danski strateg na klopi Ljubljančank.