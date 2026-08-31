Pomlajene Krimovke drzno v novo sezono

Na današnji atraktivni predstavitvi ekipe pred začetkom mednarodne sezone 2026/27 v dvorani Stožice ni manjkalo znanih obrazov iz zgodovine ljubljanskega kluba, ki je letos poleti doživela korenite spremembe. Ekipo sta zapustili prvokategorni francoski zunanji igralki Tamara Horaček in Grace Zaadi Deuna, Danka Sofie Bardrum-Larsen in Srbkinja Milica Ignjatović, aktivno igralsko kariero pa je končala nekdanja slovenska reprezentantka na krilnem položaju Tamara Mavsar.

Vodstvo kluba je z mesta trenerja odstavilo tudi Žigo Novaka in na njegov položaj ustoličilo danskega strokovnjaka Rasmusa Poulsena. Nastalo kadrovsko vrzel sta na igrišču zapolnili Danki Anne With Johansen in Alberte Kielstrup Madsen, prišli sta tudi nadarjeni Avstrijki Eleonora Stanković in Andrea Barnjak ter Angolka Stelvia Pascoul.

"Prepričana sem, da bodo krimovke v novi sezoni drzne in pogumne ter v ponos klubu in mestu. Dejstvo je, da te mlade punce potrebujejo določen čas, na vodstvu kluba pa je, da jim vselej stoji ob strani. V obračunu proti najboljšim evropskim ekipam bodo prišli tudi težki časi, a prepričana sem, da bo ekipa ostala močna in povezana. V pripravljalnem obdobju so igralke že pokazale tisto, kar smo si želeli. Gre za ekipo, ki si želi napredka in kaže veliko željo, da je iz dneva v dan boljša," je med drugim dejala direktorica kluba Deja Doler Ivanović.

Ljubljančanke bodo v novi sezoni na domačem prizorišču naskakovale 32. naslov državnih in 31. naslov pokalnih prvakinj, na mednarodni sceni pa se v izostreni in izjemno močni skupini nadejajo uvrstitve v izločilne boje. Njihove skupinske tekmice so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, madžarski Ferencvaros, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica.