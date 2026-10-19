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Krimovke v sedmih nebesih po prvi evropski zmagi: 'Napredek je očiten'

Ljubljana, 19. 10. 2026 13.15 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
RK Krim Mercator

Že pred začetkom sezone v rokometni Ligi prvakinj so iz tabora edinega slovenskega predstavnika prihajale napovedi, "da je potrebno preživeti uvodnih pet krogov tekmovanj, in da bo nato vse lažje." In res. Vodstvo kluba Krim Mercator je imelo prav, da mlada zasedba Ljubljančank ne bo imel realnih možnosti za kakšno točko v uvodnih tekmah. Nato pa bodo nasproti stale premagljive nasprotnice. In imeli so prav. V šestem poskusu so Krimovke prišle do prve zmage in prvih dveh točk. V Tivoliju je v dramatičnem obračunu padla Budućnost. Dobesedno z golom v zadnji sekundi. In odslej bo vse lažje.

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Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so v 6. krogu EHF Lige prvakinj prišle do prve zmage v sezoni. V Hali Tivoli so po izjemno napeti končnici premagale črnogorsko Budućnost s 24:23. Junakinja večera je bila kapetanka Nina Zulić, ki je zmagoviti zadetek dosegla v zadnji sekundi srečanja.

Nina Zulić
Nina Zulić
FOTO: Damjan Žibert

Krimovke so odločno vstopile v obračun in si že v uvodnih minutah priigrale tri gole prednosti (5:2). Gostje iz Podgorice so se hitro vrnile v igro, v nadaljevanju pa sta se ekipi izmenjevali v vodstvu. V izenačenem in borbenem dvoboju si nobena od ekip ni uspela priigrati odločilne prednosti, na odmor pa je z golom prednosti odšla Budućnost (10:11).

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Tudi v drugem polčasu se je v Tivoliju odvijal boj za vsako žogo. Ljubljančanke so večkrat povedle za dva zadetka, a so se gostje vedno znova vračale. Krimovke kljub zahtevni končnici niso popustile, za vztrajnost in borbenost pa so bile nagrajene dobesedno v zadnjih sekundah srečanja.

Maja Vojnovič
Maja Vojnovič
FOTO: RK Krim Mercator

Po izključitvi Ane Abina je pol minute pred koncem tekme Maja Vojnovič pri rezultatu 23:23 ubranila ključno sedemmetrovko, a se je žoga odbila v roke igralk Budućnosti, ki so imele napad za zmago. 

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Toda Stelvia Pascoal je prestregla žogo in jo v izdihljajih tekme podala do kapetanke Nine Zulić, ki je po hitrem protinapadu v zadnji sekundi zadela za končnih 24:23 in veliko slavje Krimovk v Hali Tivoli.

Načrt je bil, da prvi vrhunec dosežemo sredi oktobra

"Že od začetka je bilo načrtovano, da moramo v tem obdobju doseči svojo najvišjo raven. Menim, da smo od začetka do danes napredovali in to raven tudi uspešno dosegli," je sprva dejal strateg Krimovk Rasmus Rygaard Poulsen

Rasmus Poulsen
Rasmus Poulsen
FOTO: Profimedia

"Želeli smo si tega že prejšnji teden, a ker je šlo za prvo zelo pomembno tekmo, je bila ekipa – ki je sicer nova – morda nekoliko preveč živčna in negotova. Toda to nam je uspelo premagati in danes so prikazali stabilno ter močno ekipno predstavo," je dodal Danec na klopi serijskih slovenskih prvakinj. 

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"Zelo me veseli, da se dolgotrajen in naporen trud, ki so ga vsi vložili, končno obrestuje."

V taboru Podgoričank velika žalost

"Kaj naj rečem. Že dva tedna spremljamo enak scenarij, le z drugačnim razpletom. Na eni tekmi smo slavili, na drugi ne. V trenutkih, kot je ta, preprosto potrebuješ nekaj sreče – a tudi to si je treba prislužiti. Na koncu smo zapravili svojo priložnost, saj smo imeli 30 sekund pred koncem igralko več in na voljo sedemmetrovko. V drugem polčasu nam v igri nenehno prihaja do določenih padcev," je po nesrečno izgubljenem obračunu v Tivoliju dejala trenerka Budućnosti Maja Savić

Budučnost Podgorica je nekdanji (dvakratni) evropski klubski prvak. Zadnji naslov je osvojila leta 2015.
Budučnost Podgorica je nekdanji (dvakratni) evropski klubski prvak. Zadnji naslov je osvojila leta 2015.
FOTO: AP

"Želela sem spočiti nekatere ključne igralke za sam zaključek in v igro poslati sveže moči, a morda sem s tem porušil naš ritem. V tako izenačenem zaključku, kot je bil današnji, je sreča ključna; Krimu čestitam za zmago," je zaključila nekdanja dolgoletna igralka Budućnosti in tudi črnogorske rokometne reprezentance. 

Preberi še Krimovke v izdihljajih tekme do prve zmage v Ligi prvakinj

Nina Zulić je bila z osmimi zadetki tudi najboljša strelka Krimovk, vratarka Maja Vojnovič pa je k pomembni zmagi prispevala enajst obramb. Krim OTP Group Mercator naslednja evropska tekma čaka v soboto, 7. novembra (16:00), ko bodo v Areni Stožice gostile norveško Solo in lovile drugo zaporedno zmago v EHF Ligi prvakinj.

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rokomet krim mercator liga prvakinj

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