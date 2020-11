Vpoklic v reprezentanco prejelo osem Krimovk

Selektor Slovenije in obenem tudi trener RK Krim Mercator, Uroš Bregar, je objavil spisek rokometašic, na katere računa na decembrskem evropskem prvenstvu. Na priprave je povabil tudi osem svojih varovank. Krimovke pred daljšo reprezentančno pavzo ta konec tedna sicer čaka še tekma Lige prvakinj z madžarskim Ferencvarosem. Ljubljančanke so pred dnevi zablestele na gostovanju v Bukarešti, ko so odščipnile točko (22:22) vodilni ekipi v njihovi skupini.

icon-expand Maja Vojnović FOTO: RK Krim Mercator Reprezentanca se bo do začetka prihodnjega meseca, ko se tekmovanje na Danskem začne, pripravljala v Laškem, kamor bodo odpotovale tudi krilne igralke Krima Mercatorja Ema Abina, Tija Gomilar Zickero ter Maja Svetik, zunanji igralki Hana Vučko in kapetanka Nina Žabjek, krožni napadalki Valentina Klemenčič ter Nataša Ljepoja, v vratih pa ljubljanski strateg računa na Majo Vojnović. Slovenke bodo nastopale v skupini A, prva tekma jih čaka 4. decembra proti gostiteljicam tekmovanja. Poleg osmerice bosta reprezentančni dres na prvenstvu oblekle tudi desnokrilna Ana Kojićter vratarka Jovana Risović za Srbijo, na spisku dvajsetih najboljših posameznic Francije je desna zunanja, Oceane Sercien Ugolin. Dvanajsta rokometašica, ki bo med reprezentančnim odmorom odsotna, je Harma van Kreij, ki bo prvič zastopala barve Nizozemske. icon-expand Koronavirus pasica november