Krimovke pred morda ključnim gostovanjem: zmaga odpira vrata napredovanja

Rokometašice Krima Mercatorja Lige prvakinj čaka gostovanje na Danskem. To bo prvi medsebojni obračun tekmic, ki se zaradi okužb s koronavirusom še niso pomerile. Danske rokometašice so s točko več v skupini A le mesto pred Ljubljančankami.Tekmice so leto 2021 začele uspešneje od ljubljanskih rokometašic, saj so z dveh dvobojev vknjižile neodločen izid proti Vipersu ter zmago nad madžarskim FTC-jem. Krimovke so odščipnile točko Nemkam, a klonile proti Francozinjam. Zadnji medsebojni obračun tekmic datira v november 2016, ko so bile s 27:22 boljše Krimovke. V danski ekipi v sezoni 2020/21 sta najnevarnejši 25-letna desna zunanja Mette Tranborg, ki je v statistiko vpisala že 45 zadetkov, ter dve leti starejša srednja zunanja Sonja Frey s štirimi zadetki manj. Najuspešnejša strelka pri Ljubljančankah je leva zunanja Samara Da Silva Vieira s 46 zadetki, samo zadetek manj je na desetih tekmah vknjižila srebrna z zadnjega prvenstva, Oceane Sercien Ugolin. "Novo gostovanje prinaša s sabo nove priložnosti. Bolje igramo na gostovanjih, kar me pred potjo na Dansko veseli. Skandinavski rokomet temelji na hitrem prenosu žoge in protinapadih, kar pomeni, da se bomo morali hitro vračati. Ključna bo znova obramba. Potrebna bo tudi učinkovita realizacija. Verjamemo v to, da bomo pokazali boljši obraz, kot doma,"je pred novim evropskim izzivom dejal trener Bregar, ki ne beži od skupnega cilja postavljenega že na začetku sezone.