20 let od prvega Krimovega naslova evropskih prvakinj

Rokometašice Krima so v dolgi in bogati klubski zgodovini dvakrat "pokorile" Evropo, prvič leta 2001, nato pa dosežek ponovile še leta 2003. Prvi naslov evropskih prvakinj je bil nepozaben in se je močno vtisnil v spomin. Kot pravijo rokometašice, ki so tvorile uspeh ljubljanske ekipe, prvega naslova ne pozabiš nikoli.

Moštvo Krim Eta Neutro Roberts je nase opozorilo že v sezoni 1998/99, ko je tekmovanje z dvema zadetkoma prednosti (51:49) na obeh finalnih obračunih osvojil madžarski Dunaferr. V šampionski sezoni 2000/2001 so Krimovke tekmovanje v Ligi prvakinj začele v skupinskem delu (skupina D), v kateri so bile še Valencia, Spartak in Györ. Skupinski del so zaključile z osmimi osvojenimi točkami, ki so si jih priigrale ob treh zmagah in dvema neodločenima izidoma.

Takratna Krimova zasedba je bila vrhunska, na vseh igralnih mestih so bile izjemne rokometašice, na evropski vrh jih je popeljal trener Tone Tiselj, njegov pomočnik je bil Robert Beguš. Četrtfinale proti Larviku se ni začel po željah, saj so bile tekmice na Norveškem boljše (24:20), v Ljubljani pa so jih Krimovke nadigrale (29:17). Med najboljše štiri ekipe sezone so se poleg Krima uvrstile še Budućnost, Viborg in Ferencvaroš. Ljubljančanke so se v polfinalu pomerile s tekmicami iz Podgorice in si že na prvi tekmi priigrale sedem zadetkov prednosti (28:21), ki so zadostovali za vstopnico za veliki finale.

Petega maja si na Danskem nobena od ekip ni priigrala prednosti (22:22), ključna je bila tekma na Kodeljevem. Dvorana je bila nabito polna, na tribunah so se zbrali navijači z vseh koncev Slovenije (Blue Bandits, Torcida, Trboulski knapi, Florjani, Šaleški graščaki ter Koprčani). Po peklenskem boju so bile gostiteljice boljše s 25:19 in evropski vrh je pripadel Krimu.