Krimovke tudi prihodnjo sezono v Ligi prvakinj

Klubi, ki se bodo v prihajajoči sezoni borili za evropski naslov, so: hrvaška Podravka, danski Odense, francoski Brest, nemška Borussia, madžarski FTC in Györi, črnogorska Budućnost, branilci naslova z Norveške, romunska Bukarešta in ruski CSKA. Dodatno so si mesto v Evropi prislužili še danski Esbjerg, francoski Metz, ruski Rostov-Don, švedski Sävehof, turški Kastamonu ter ljubljanski Krim Mercator. Tekmovanje ima enak format kot pretekla leta. Prvi del bo potekal v dveh skupinah s po osmimi klubi, žreb bo v petek, 2. julija, prek spletnih kanalov EHF.

"Ponosni smo, da smo že toliko zaporednih sezon stalnica v Evropi. Konkurenca med najboljšimi je vsako leto močnejša, zato je biti del nje posebna čast in obenem pohvala za strokovno vodstvo, ki dela dobro. Skladno z vizijo kluba in ekipo, ki smo jo sestavili za prihajajočo sezono, si v duhu praznovanja 20. obletnice prvega naslova evropskih prvakinj želimo, da bi se tja znova vrnili. Priložnost se ponuja že to sezono," je ob tem dejala športna direktorica kluba Deja Ivanović.