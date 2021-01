Krimovke pred prvim letošnjim izzivom: Vemo, kaj moramo narediti za zmago

Nemke so na repu skupine A, a slovijo po najboljšem protinapadu med osmerico. Nevarno je tudi njihovo izvajanje hitrega centra. Tu bo ekipa prvega trenerja Uroša Bregarjaiskala svoje priložnosti. Osredotočiti se bo treba na zunanjo linijo Xenia Smits-Kim Naidzinavicius-Julia Maidhof. O tekmi bo – kot v večini tekem doslej – odločala čvrsta obramba.

Ljubljančanke na prvi tekmi uspešnejše

Na prvem srečanju so bile najbolj razpoložene Francozinja Oceane Sercien Ugolin s sedmimi, Hrvatica Matea Pletikosić s šestimi ter Brazilka Samara Da Silva Vieira s petimi zadetki, Srbkinja Jovana Risović pa je zbrala 12 obramb (34 %). December je bil v specifičen zaradi prvenstva na Danskem, Krimovkam jo je zagodel tudi koronavirus. Kljub izpadu treningov je ekipa pripravljena in motivirana za doseganje novih točk. V dosedanjem delu tekmovanja so rokometašice zbrale štiri. "Vemo, kaj moramo narediti za zmago. Biti moramo čvrstejše v obrambi, zaigrati igro iz drugega polčasa že v prvem, ustaviti njihove protinapade in priti do čim več lahkih golov," je za uradno spletno stran kluba povedala krožna napadalka Nataša Ljepoja. "Iz tekme v tekmo rastemo in upam, da bomo tudi v nedeljo pokazale, iz kakšnega testa smo,"pa je za uradno spletno stran dodala kapetanka ekipeNina Žabjek.