Krimovka prejela prvi klic v nizozemsko reprezentanco

"Po eni strani sem bila zelo presenečena, a hkrati tudi izjemno vesela priložnosti, ki sem jo z vpoklicem v reprezentanco dobila. Cilj vsakega športnika je, da lahko zastopa barve svoje države in s tem so se mi uresničile sanje," je uvodoma dejala Nizozemka v dresu ljubljanske ekipe.

"Vedno sem želela igrati v ligi prvakinj in za Nizozemsko. Leto 2020 si bom zagotovo zapomnila po tem. To je potrditev, da sta se moj trud in trdo delo obrestovala. Pričakovanja izbrane vrste so visoka, saj reprezentanca zadnja leta res izstopa. Manjkali bosta Delaila Amega in Estavana Polman, a tiste, ki bomo oblekle dres z državnim grbom, bomo stopile skupaj in skušale upravičiti sloves, ki ga imamo," je še dodala Harma van Kreij.

Za krimovo enajstico, ki te dni praznuje svoj 27. rojstni dan, je to prvi vpoklic med najboljše rokometašice Nizozemske. Izbrana vrsta z dežele mlinov na veter in tulipanov je ena najbolj kakovostnih na svetu. Z EP pred štirimi leti so se rokometašice vrnile srebrne, istega leta so bile četrte na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru, pred letom dni pa svoje odlične igre v deželi vzhajajočega sonca nadgradile še z naslovom svetovnih prvakinj.

V sezoni 2020/21 je Van Kreijeva nastopila na vseh šestih tekmah v elitni ligi prvakinj. Najbolj razpoložena je bila v Rusiji, kjer je proti Rostov-Donu dosegla pet golov. Skupno jih je na evropskih prizoriščih vknjižila 14 in pri tem s svojo igro ujela pozornost selektorja Emmanuela Mayonnade, ki ji bo ponudil prvo priložnost v dresu oranžno-črnih.