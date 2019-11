Krimovkam gre za 'biti ali ne biti': 'Ne bojimo se gostovanja na Češkem'

Györi si je že zagotovil nadaljevanje evropske poti, poleg slovenskih rokometašic pa si preboja želita še švedski Sävehof, češki Banik Most. Obe ekipi imata pred ljubljanskimi rokometašicami točko prednosti, a obe še čaka povratna tekma proti Madžarkam. Tigrice na drugi strani o evropski prihodnosti odločajo popolnoma same, vrata napredovanja na široko odpre že ena zmaga.

Bistveno izkušenejša madžarska zasedba je bila v prvem polčasu večkrat v podrejenem položaju, takšno predstavo pa si želijo ljubljanske rokometašice ponoviti tudi na zadnjih dveh tekmah, ki bosta določili kdo se bo uvrstil med 12 najboljših ekip. "Vemo, kaj nas čaka. Težka tekma proti zelo nepredvidljivemu nasprotniku, ki goji hitro igro. Na to moramo še posebej paziti. Čehinje razvijajo protinapade in hitro izvajajo sredino igrišča. Dobro smo jih preučili in mislim, da nas ne morejo presenetiti, tako kot so nas doma. Če bomo igrale vsaj podobno kot proti Madžarkam, potem se nam za rezultat ni potrebno bati," pred morda že odločilno tekmo sezone pravi vratarka Krima Mercatorja Maja Vojnović. Novomeščanka se je izkazala na gostovanju na Švedskem, ko je bila z 21 uspešnimi obrambami prvo ime Krimove zmage v Skandinaviji, ki je odprla vrata Top 12. "V obeh smereh, tako v obrambi, kot v napadu, moramo biti zbrane vseh 60 minut. Kakovost je na naši strani, one pa bodo imele pomoč domačih navijačev. Ne bojimo se vročega gostovanja, računamo in pričakujemo zmago," je še dejala 21-letna vratarka serijski slovenskih rokometnih prvakinj. Krimovke bodo, tako kot vselej, imele dobro navijaško podporo tudi na Češkem, saj na pot odhaja avtobus zvestih privržencev Galjevičank.