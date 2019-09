Krimovkam šesti superpokal

Najboljša strelka tekme je bila kapetanka Polona Barič, ki je dosegla deset zadetkov. Najkoristnejša igralka tekme je postala vratarka Antonija Mamić. Krimovke so tudi v šesti ponovitvi superpokalnega tekmovanja dokazale, da so na domačih terenih premočne za vse nasprotnice.

Po letu 2014, ko se je tekmovalna sezona prvič začela s superpokalno preizkušnjo, so ljubljanske rokometašice dvakrat nadigrale Zagorje, po enkrat pa Žalec in Celje. Krkašice so jim tokrat prvič stale nasproti, a tigrice jim niso ponudile nikakršne možnosti za morebitno presenečenje. Krimovke so takoj po tekmi sedle na avtobus in se odpeljale proti Črni gori, kjer jih v prihodnjih dneh čaka več treningov in prijateljskih tekem s črnogorsko Budućnostjo.