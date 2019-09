Krimovke 26. evropsko sezono odpirajo s Čehinjami

Rokometašice Krima Mercatorja so izvedele ime tretjega evropskega nasprotnika v 26. zaporedni sezoni Lige prvakinj. Češki Banik Most je izkoristil prednost domačega igrišča in kvalifikacijski turnir dobil z zmagama proti španski Gran Canarii in turškemu Kastamonu.

