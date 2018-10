Junaška predstava: Krimovke do prve evropske zmage v sezoni

Slovenske prvakinje so dosegle prvo zmago v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini. Po pričakovanem uvodnem porazu pri "rokometnih vesoljkah" iz madžarskega Györa so na kolena položile nemške prvakinje, njihov odpor pa so zlomile šele v drugi polovici tekme. Ljubljanska ekipa bo v prihodnjem krogu v soboto, 20. oktobra, gostovala v hrvaški Koprivnici. Izbranke Uroša Bregarja so porazno odprle tekmo in po dobrih štirih minutah igre zaostale z 0:4, uvodno zadrego domačih igralk je prekinila Tamara Mavsar , ki je v izteku pete minute po uspešno izvedeni sedemmetrovki dosegla prvi gol za krimovke. Sedemkratne nemške prvakinje so imele v kultni dvorani v Mostah škarje in platno v svojih rokah, vselej so bile za korak pred Ljubljančankami. Večji del prvega polčasa jih je "tepel" uvodni zaostanek, gostiteljice so do 27. minute vseskozi zaostajale od enega do treh golov, po zadetku Tjaše Stanko pa so se prvič na dvoboju približale na gol zaostanka (9:10).

Ko je že kazalo, da so Ljubljančanke ujele pravi ritem v prvem polčasu - čeravno so se med strelke vpisale le štiri igralke (Mavsar in Stanko po štiri gole, po enega sta dosegli Aneja Beganović in Sara Ristovska) -, pa je prišlo do vnovičnega padca v njihovi igri. V končnici prvega polčasa so jim tekmice iz Erfurta znova ušle na tri gole (9:12). Slovenske prvakinje so drugo polovico tekmo začele s primanjkljajem dveh golov (10:12). Po dobrih štirih minutah so po golu Mavsarjeve s sedemmetrovke prvič izenačile na 13:13, a se s tem niso zadovoljile, tri minute kasneje je Nina Zulić svoje soigralke popeljala tudi do prvega vodstva na tekmi (15:14). Od tedaj naprej ni bilo več vrnitve nazaj. Krimovke so z veliko raznovrstnejšo igro in večjim naborom igralk postopoma lomile odpor nemških prvakinj. V 49. minuti so povedle za tri gole (20:17), štiri minute kasneje pa so že podvojile svojo prednost (24:18) in povsem jasno je bilo, da bosta točki ostali v Ljubljani.



Izid:

Krim Mercator - Thüringer 27:20 (10:12)

Mavsar 7, Stanko 6, Ristovska 4.