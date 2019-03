Krimovke s porazom končale sezono v Ligi prvakinj

Krimovke so končale letošnjo sezono lige prvakinj. V glavnem delu so enkrat zmagale ter doživele pet porazov, zadnjega danes na Madžarskem. Tako so v skupini 2 zasedle končno peto mesto, že z uvrstitvijo v ta del tekmovanja pa so izpolnile osnovni cilj. Ljubljančanke so se že v prvem polčasu znašle v velikih težavah. Madžarke so vodile vse od začetka in sredi polčasa prišle do petih golov prednosti. Krimovke so se zatem še vrnile v igro, ko je Polona Barić v 21. minuti zadela za 11:9, toda končnica polčasa je bila v domeni gostiteljic, ki so na glavni odmor nesle šest zadetkov naskoka.

V drugem polčasu so domačinke držale izbranke Uroša Bregarja na varni razdalji. Za nekaj upanja na preobrat je poskrbela Sara Ristovskaz golom v 46. minuti, ko je zmanjšala zaostanek na tri zadetke (23:20), toda Madžarke so se hitro odzvale in znova pobegnile za pet golov. Ko je Greta Martonv 56. minuti zadela za 30:24, je bil zmagovalec odločen. Tako kot na prvi medsebojni tekmi je bila z devetimi goli pri Madžarkah najboljša strelkaKatrin Gitta Klujber, pri Krimu pa je z osmimi zadetki izstopalaTamara Mavsar.



Izid:

Ferencvaros- Krim Mercator 31:27 (16:11)