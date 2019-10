Krimovke že v uvodu v evropsko sezono čaka ključna tekma: Ne bežimo od vloge favoritinj

Pred rokometašicami Krima Mercatorja je začetek jubilejne 25. evropske sezone. Že prvi dvoboj na mednarodnem prizorišču proti češkemu Banik Mostu, ki se bo na Kodeljevem začel v nedeljo ob 17. uri, bo eden izmed ključnih, saj lahko odloča o potniku v glavni del EHF Lige prvakinj. Krimovke tekmo s češkim prvakinjami že komaj čakajo.

Uroš Bregar FOTO: Damjan Žibert

Pomlajena zasedba Krima Mercatorja cilja na preboj v glavni del tekmovanja, češki Banik Most in švedski Sävehof pa bosta glavna konkurenta za drugo in tretje mesto v skupini D, kjer bo vlogo najmočnejšega zagotovo prevzel aktualni evropski prvak, madžarski Györ.

Za Krim, ki je bil prvak v sezonah 2000/01 in 2002/03 ter finalist 1998/99, 2003/04 in 2005/06, bo to 25. zaporedna sezona lige prvakinj, a Krima tudi tokrat ni med favoriti. Med najožje sodijo že omenjeni Györ, okrepljena Budućnost, Rostov Don in Metz.

"Med reprezentančnih tednom je bila naša reprezentanca zelo uspešna, nosilke reprezentance so tudi nosilke Krima in vse so tekmi odigrale na visokem nivoju. Veselimo se začetka Lige prvakinj, pesti nas nekaj poškodb, a se ne obremenjujemo preveč. Naša naloga je, da se na vsakega nasprotnika pripravimo kar najbolje. Banik igra hiter in dinamičen rokomet, izkoriščajo igro na hitri center, od koder vlečejo rešitve in dosežejo največ zadetkov. V prvi vrsti se bomo morali hitro vračati v obrambo in biti agresivni, zunanjo linijo moramo razigrati in ostati agresivni celotno tekmo," je pred nedeljskim uradnim začetkom evropske sezone izčrpen prvi trener Galjevičank Uroš Bregar, ki bo imel povsem premešano igralsko zasedbo glede na lansko sezono.





Alja Varagić in kapetanka Polona Barić sta med najbolj izkušenimi rokometašicami v zelo mladi zasedbi Krima Mercatorja. FOTO: Damjan Žibert

Novink je 14, od tega večina iz lastnega mladinskega pogona, tako da bodo večino bremena nosile izkušenejše igralke, kot soAlja Varagić, Nina Zulić, novinke srbsko desno krilo Ana Kojić, nizozemska zunanja igralka Harma van Kreij, slovaška leva zunanja Marianna Rebičova, avstrijska vratarka Antonija Mamić in kapetanka Polona Barić.

Nedeljska prva evropska tekma sezone se bo začela ob 17.00. Vstop na obračun pa po dolgih letih ne bo več brezplačen, ta bo sicer še naprej za otroke do 14. leta starosti, za druge pa bo pet evrov.

Odšlo je 10 igralk, vključno z Mišo Marinček(konec kariere), Lamprini Tsakalou in Tjašo Stanko(obe sta prestopili k Podravki, predvsem slednjo pa strokovnjaki vidijo kot vzhajajočo zvezdo). "Punce že nestrpno pričakujemo začetek Lige prvakinj. Vemo, da nam ne bo lahko, vsaka ekipa, ki pride v tekmovanje je zelo močna, tudi če prihaja iz kvalifikacij. Imamo novo, mlado ekipo in mislim, da smo dobro uigrane. Med pripravami smo Banik dobro spoznale, imajo zelo povezane igralke in močno zunanjo linijo. Mislim, da z dobro igro v obrambi, pozitiven rezultat ne bo izostal," pravi ena bolj izkušenih v taboru serijskih slovenskih prvakinj Alja Varagić. "Nedeljska tekma bo za nas zelo pomembna. Od prve minute bomo morale biti skoncentrirane na igro v obrambi in napadu. Ekipa Mosta je premagljiva, ključno bo naše vračanje v obrambo, v napadu pa ne smemo izgubljati žog," komaj čaka uradni začetek sezone v Ligi prvakinj Nina Zulić.





Nina Zulić FOTO: Damjan Žibert