Ključni tekmi s Hrvaticami: Krimovke bi z zmago v Koprivnici 'trasirale' napredovanje

Na Hrvaškem se nadeja najboljšemu možnemu scenariju, v primeru polnega izkupička bi tudi naredila velik korak k izpolnitvi primarnega cilja - preboj v drugi del najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini. Krimovke na krilih zmage nad nemškimi prvakinjami potujejo k južnim sosedam, predvsem pa se nadejajo, da bodo ponovile svojo zadnjo predstavo iz drugega polčasa, ko so prejele vsega osem golov in na koncu zanesljivo slavile s sedmimi goli (27:20). Tik pred dvobojem je zbolel prvi mož stroke Uroš Bregar, v njegovi odsotnosti so načrte za sobotni dvoboj na današnji novinarski konferenci v Stožicah razgrnile njegova pomočnica in prva trenerka vratarkBranka Jovanović ter igralki Miša Marinček in Tjaša Stanko. "Zadovoljna sem, da smo v minulem krogu pred domačim občinstvom prikazali tako dobro igro, saj smo bile zaradi pomembnosti tekme pod velikim pritiskom. Pred tekmo z Nemkami smo napovedovale, da se mora naša kakovostna krivulja obrniti navzgor, kar se je tudi uresničilo. V Koprivnici se moramo predvsem osredotočiti na našo igro in skušati ponoviti našo zadnjo predstavo. Obramba je bila borbena in požrtvovalna, prepričana sem, da nam bo v tem primeru stekla tudi igra v napadu. V tem tednu nismo vadile v polni postavi, upam, da bomo na Hrvaškem nastopile z vsemi igralkami," je dejala Marinčkova.