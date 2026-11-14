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Krimovke bodo naredile vse, da stožensko sramoto operejo

Ljubljana, 14. 11. 2026 16.40 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
RK Krim vs CSM Bukarešta

Rokometašice Krima OTP Group Mercator v nedeljo čaka še zadnja evropska preizkušnja v letošnjem koledarskem letu. V 8. krogu EHF Lige prvakinj bodo gostovale pri norveški Soli, proti kateri bodo skušale popraviti vtis z zadnje domače tekme. Pred tednom dni so namreč Ljubljančanke v Stožicah odigrale sramotno slabo predstavo in zasluženo visoko izgubile (22:29).

Rasmus Poulsen
Rasmus Poulsen
FOTO: Profimedia

Krimovke so morale minulo soboto v Stožicah priznati premoč norveškim tekmicam (22:29), zato si pred povratnim obračunom želijo predvsem boljše predstave. Trener Rasmus Poulsen pričakuje odločen odziv svoje ekipe. 

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"Od naše ekipe želim videti boljšo predstavo. To, kar smo prikazali, predvsem v prvem polčasu, ni bilo dovolj dobro. Pričakujem pozitiven odziv, čeprav se zavedam, da bo na njihovem domačem igrišču še zahtevneje. Sola je trenutno v izjemni formi in igra zares dober rokomet," je za uradno spletno stran kluba dejal strateg Krimovk.

Preberi še V Stožicah bo šlo za biti ali ne biti: 'Norvežanke so kot nek stroj'

Kljub zahtevnemu gostovanju v krimovskem taboru verjamejo v svoje možnosti. Desnokrilna igralka Philomena Egger pred tekmo poudarja predvsem povezanost ekipe. "Vemo, kaj lahko pričakujemo, in na to se bomo pripravile. Dale bomo vse od sebe. Nič ni nemogoče, najpomembneje pa je, da ostanemo povezane in zaupamo druga drugi," je za spletno stran RK Krim Mercator povedala avstrijska najstnica.

Philomena Egger
Philomena Egger
FOTO: Luka Kotnik

Nedeljska tekma bo za Krim OTP Group Mercator še zadnja v EHF Ligi prvakinj v letu 2026. Sledi reprezentančni premor in decembrsko evropsko prvenstvo, kjer bodo nastopale številne Krimovke, medtem ko se bo najmočnejše klubsko evropsko tekmovanje nadaljevalo po novem letu.

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