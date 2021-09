Krimovke bodo upale, da gre v tretje rado

Slovenske serijske klubske rokometne prvakinje bodo v soboto v turškem mestu Kastamonu nedaleč stran od Črnega morja iskale svojo priložnost za prvo zmago v sezoni. Tekmice 3. kola Lige prvakinj bodo rokometašice Kastamona, kluba, za katerega zadnji dve sezoni igra Slovenka Nina Zulič. Tokratne tekmice Krimovk imajo v svojih vrstah deset domačih igralk. Pred sezono so se okrepile s štirimi črnogorskimi reprezentantkami, med katerimi po dveh tekmah v Evropi izstopa Jovanka Radičević, ki je dosegla že 17 zadetkov. Tretja strelka ekipe je slovenska reprezentantka Zuličeva. Osemnajstica je pred prestopom v Turčijo tri zaporedne sezone nosila dres Krima Mercatorja, v katerem je dosegla skoraj sto zadetkov. V Ljubljani je igrala tudi med letoma 2012 in 2017. Kastamonu ima v klubski vitrini dva superligaška naslova iz sezon 2016/17 in 2018/19. V sezoni 2017/18 so se uvrstile v polfinale pokala EHF. Na prvih dveh obračunih letošnje sezone so turške predstavnice v Evropi vknjižile dva zaporedna poraza. V dvorani, ki sprejme 4000 gledalcev, so bile Danke boljše z 31:25. Kratko so potegnile tudi na gostovanju pri ruskem CSKA-ju, ki je bil boljši s 34:27. Podobna je zgodba varovank Uroša Bregarja, ki so bile za las prekratke proti Švedinjam in potegnile kratko tudi proti Madžarkam. "Če želiš zmagati v Ligi prvakinj, ne smeš tekmicam pustiti višje prednosti. Vsekakor moramo v nadaljevanju popraviti obrambo," pred novim evropskim izzivom pravi strateg Ljubljančank.