Krimovke bomo vzeli resno, kot da gre za finale

Rokometašice Krima Mercatorja se bodo po zmagoslavju v dvoboju z madžarsko ekipo Ferencvaros iz Budimpešte za polfinalno vstopnico Lige prvakinj udarile z aktualni prvakom tekmovanja, norveškim Vipersom. Ljubljančanke so prav proti Norvežankam utrpele najvišji poraz v tej sezoni Lige prvakinj. Na severu Evrope je bilo sredi februarja +17 za Vipers. Od takrat so se stvari v taboru krimovk zasukale v pozitivno smer – prihod nekaterih kakovostnih igralk, serija zmag in povsem drugo "agregatno" stanje pred obračunom z Norvežankami. Slovenke so se zasluženo prebile med osem najboljših ekip v najbolj prestižnem klubskem tekmovanju na stari celini, ki so ga osvojile že leta 2001 in 2003. A tu se nočejo ustaviti ...

icon-expand Katrine Lunde FOTO: EHF

Krimovke so v tej sezoni rokometne Lige prvakinj prikazale zelo spremenljive predstave. Proti madžarskemu Györu in norveškemu Vipersu so bile nemočne – na obeh tekmah so doživele visok poraz – na obračunu proti danskemu Odenseju jih je pokopala porazna igra v prvem polčasu, po zmagi nad turškim Kastamonujem in neodločenem izidu proti francoskemu Metzu, zmagi in remiju proti ruskemu CSKA-ju ter zmagi proti švedskemu Savehofu pa jim je uspelo ujeti šesto mesto po rednem delu in s tem dodatni obračun z Madžarkami za preboj v četrtfinale.

Ljubljanska ekipa je temelje za napredovanje med osem najboljših ekip na stari celini postavila na prvem obračunu, ko je v Tivoliju visoko ukanila Ferencvaros, na povratni tekmi pa je preživela "pekel v Budimpešti" in izločila lanske madžarske prvakinje. V četrtfinalu se bo pomerila z norveško ekipo Vipers, zmagovalko Lige prvakinj prejšnje sezone. Prva tekma bo 30. aprila v Ljubljani, povratna pa teden dni kasneje v Kristiansandu.

Ljubljančanke so lep del posla opravile že v Tivoliju in si po zmagi s sedmimi goli prednosti tlakovale pot v četrtfinale. V madžarski prestolnici so kljub porazu nadzorovale tok dogodkov in se zanesljivo prebile med osem najboljših v Evropi. Sedaj čaka varovanke trenerke Natalije Derepasko zahteven zalogaj, saj se bodo udarile z aktualnimi prvakinjami. Na vročo strokovno klop se je prav pred tekmo z Norvežankami usedla Natalija Derepasko, pod vodstvom 48-letne Ukrajinke s slovenskim potnim listom pa so krimovke po spodbudni predstavi v prvem polčasu in vodstvu z devetimi goli povsem popustile in proti tekmicam iz norveškega Kristiansanda doživele nov poraz. "Za nas je prvi polčas tekme v Ljubljani pravo opozorilo. Še dobro pomnimo tisti zaostanek desetih golov, ki smo ga v drugem polčasu uspešno nižale, na koncu pa celo zmagale. A, kot pravim, opozorilo je vzeto na znanje," je za uradno spletno stran kluba s severa Evrope dejala veteranka Katrina Lunde, ki je pred nekaj dnevi slavila 42. rojstni dan, a še kar vztraja v vratih norveške ekipe iz predmestja Osla.

icon-expand Krim Mercator in Vipers Kristiansand sta se v tej sezoni srečala že dvakrat. Obe tekmi so dobile Norvežanke. Na prvi v Stožicah so Ljubljančanke vodile že z desetimi goli prednosti, nato pa izgubile. FOTO: Luka Kotnik

"Dolg evropski tekmovalni premor je za nami in pred nami. Igranje domačih tekem ni dovolj. Zato so morda tekmice iz Slovenije v prednosti, saj so vsaj odigrale ti dve tekmi z Madžarkami. Spremljali smo ta dvoboj, eno tekmo pogledali z vso ekipo in vse skupaj analizirali. Krim ni več tista ekipa z začetka sezone, vmes so se močno okrepili, tako da pričakujem naporni tekmi. Seveda pa razmišljamo samo o preboju v polfinale," je bila izčrpna legendarna norveška vratarka. Vipers je v tej evropski sezoni zabeležil štiri poraze in osvojil tretje mesto v skupini, prvo je zanesljivo pripadlo Györu, drugo francoskemu Metzu. "Vse, kar se je dogajalo v dosedanjem delu Lige prvakinj, moramo pozabiti. Začenja se čisto nova sezona, saj so izločilni boji nekaj povsem drugega kot redni del. Sedaj ni več prostora za napake, vsaka je lahko usodna. Ne želimo še končati evropske sezone, lanski naslov nameravamo braniti na vse kriplje," je zaključila Katrine Lunde, ki v domačem prvenstvu z Vipersom ne pozna poraza.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke