Krimovke brez praske do 29. naslova: Drugače kot doslej se poletja veselimo zaradi OI

Ljubljanska zasedba si je novo lovoriko zagotovila že tri kroge pred koncem Lige za prvaka, ko je bila v Ajdovščini boljša s 34:17. Z Mlinotestom, ki si je prav tako predhodno že zagotovil srebro, se je srečala tudi v zadnjem krogu in ga v sredo ugnala z 41:17. "Odigrale smo zadnjo tekmo sezone, na kateri smo se držale dogovorov in smo lahko zadovoljne z visoko zmago. Drugače kot doslej se poletja veselimo zaradi olimpijskih iger, ki čakajo reprezentantke in bodo seveda zelo pomembna tema pred novo sezono," je po novem državnem naslovu dejala Elena Erceg.



V domačem prvenstvu je glavni strateg Krimovk Dragan Adžić veliko priložnosti ponudil igralkam, ki so v Evropi morda nastopile kakšno minuto manj. Prav zato so se že po prvem delu letošnje izvedbe 1. ženske rokometne lige v najboljši peterici strelk znašle kar tri Ljubljančanke: Ema Abina (79 zadetkov), Betchaidelle Ngombele (77 zadetkov) in Elena Erceg (76 zadetkov).

V soboto bo v Ligi za prvaka sledil še dvoboj med celjsko zasedbo Z'dežele in Litijo, ki bo odločal o bronasti medalji. Celjankam jo prinaša zmaga, preostala možna razpleta pa tretje mesto zagotavljata Litijankam.

Že pred zadnjimi tekmami je znano, da bo iz elitne druščine izpadla novomeška Krka, za napredovanje pa se bosta na zadnji tekmi Lige za prvaka 1. B ženske rokometne lige pomerili ekipi Kopra in Ljubljane. Primorke imajo trenutno dve točki naskoka in morajo za vrnitev v 1. A ligo na sobotni tekmi v dvorani OŠ Koper osvojiti vsaj točko.