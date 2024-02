Krimovke brez težav visoko odpravile nekonkurenčen Lubin

FOTOGALERIJA: Liga prvakinj: Krim Mercator vs. Zaglebie Lubin

Varovanke črnogorskega strokovnjaka Dragana Adžića so razen uvodnih nekaj minut, ko so dopustile gostjam iz Lubina, da dosežejo nekaj (pre)lahkih zadetkov in posledično ohranjajo rezultatsko izenačenost (2:2, 4:4), je bilo v nadaljevanju tekme vse v njihovih rokah.

Rokometašice Krima so uspele vsiliti svoj način igre s čvrsto obrambo in hitrimi prehodi v protinapade, s čimer so z vsako naslednjo minuto višale svojo prednost.