Krimovke do druge zmage v Ligi prvakinj

Krimovke so v boju z Brestom prišle do pomembne zmage, svoje druge, tako da so se zdaj točkovno izenačile z današnjim tekmecem. Domačinke so bile z izjemo nekaj izenačenj ves čas v prednosti, skupaj z dobro obrambo, vratarka Barbara Arenhart je zbrala kar 20 obramb, pa poskrbele, da je ob Baniku Mostu "padel" še Brest. Ob tem so Ljubljančanke doživele poraze proti Bukarešti, Kristiansandu, Ferencvarosu in Bietigheimu.

Krim je tekmo dobro odprl, z goloma Valentine Klemenčič in Jovanke Radičević je povedel z 2:0. Po nekaj zapravljenih priložnostih za 3:0, so domačinke le povedle s tremi goli razlike ob dvominutni številčni prednosti, znova je bila uspešna Radičević, ki je v sedmi minuti zadela tudi že za 4:0.

Ob izključitvi Tjaše Stanko so Francozinje v osmi minuti vendarle prišle do svojega prvega zadetka, v enajsti minuti pa so se približale le še na zadetek. Za nameček so imele gostje po izključitvah Darje Dmitrijeve in Alisson Pineau več kot minuto in pol dve igralki več na igrišču, a je Krimova obramba zdržala.