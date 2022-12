Krimovke do pomembne zmage v Ajdovščini

V prvem polčasu so Ajdovke favoriziranim Ljubljančankam povzročile kar številne preglavice. V 24. minuti so si priigrale že tri gole prednosti (13:10) in dvignile na noge okoli 300 gledalcev v dvorani Police. A Krimovke so v končnici prvega polčasa naredile delni izid 7:0 in se na veliki odmor odpravile s prednostjo štirih golov (17:13).