Krimovke do prve zmage v Ligi prvakinj

Rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja so v petem krogu lige prvakinj na domačem parketu premagale Bukarešto z 31:27 (15:11) in zabeležile prvo zmago v tej sezoni med evropsko elito. Pri krimovkah je bila s sedmimi zadetki najučinkovitejša Tamara Horaček, vratarka Maja Vojnović pa je obranila 14 strelov.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

Krimovke so po petih tekmah v ligi prvakinj vendarle dosegle prvo zmago, a ostajajo pri dnu z dvema točkama. Pred tem so namreč varovanke Žige Novaka izgubile proti Brestu, Podravki, Ikastu in Ferencvarosu. Danes so domačinke imele več dobrih nizov kot črnih minut, predvsem pa so v obrambi garale in se lahko zanesle tudi na razpoloženo vratarko Majo Vojnović. Romunke kljub nekaterim prebliskom niso bile kos slovenski zasedbi, ki je v drugem delu relativno zanesljivo ohranjala prednost.

Tamara Horaček je v zadnjem obdobju v odlični formi. Ob prvi zmagi Krima v Ligi prvakinj v tej sezoni je francoska reprezentantka hrvaškega rodu dosegla sedem zadetkov. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Domačinke so odlično začele obračun pred slabimi 3000 gledalci in tudi na krilih nekaj odličnih obramb Maje Vojnović v šesti minuti povedle s 4:1. Romunke so nato strnile vrste v obrambi in prvič vodile pri 6:5. Toda to je bilo le kratko obdobje romunske prevlade, saj so nato krimovke pred očmi predsednice države Nataše Pirc Musar znova ujele ritem in prvič povedle za štiri gole, potem ko je bila za 11:7 natančna Tamara Horaček. Tudi z igralko manj v polju so Ljubljančanke delovale enotno in se dobro branile, nato pa imele pred koncem prvega polčasa priložnost, da na odmor odidejo celo s +6, po napaki v napadu pa se je ta z golom gostij na drugi strani končal s štirimi goli naskoka (15:11).

Krimovke so prikazale najboljšo predstavo v dozdajšnjem delu sezone in zasluženo slavile prvo zmago med najboljšimi ženskimi rokometnimi kolektivi na stari celini. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Tudi v drugem delu so krimovke večkrat priložnost za vodstvo s šestimi goli, a nikakor niso prišle do nje. Po nekaj neuspešnih napadih so gostje hitro znižale na 16:18 in za kratko spet zapretile. Domačinke so znova potrebovale nekaj časa, da so našle pravi ritem, kar je botrovalo vodstvu s štirimi zadetki, ko je bila natančna Horaček, po golu za 23:18 Anne Johansen pa je gostujoči strateg posegel po minuti odmora. Tudi po njej in njegovi naslednji so domače garale v obrambi in gostjam preprečevale lahke zadetke. Po golu Grace Zaadi za 27:22 in novi obrambi Maje Vojnović se je že zdelo, da je prvi par točk varno v rokah Krima, a so Romunke unovčile nekaj napak in znižale na -3. Časa za preobrat pa je bilo kljub vsemu premalo, še posebej po uspešno izvedeni sedemmetrovki Tamare Horaček za 28:24 dobri dve minuti in pol pred koncem.

Izkušena kapetanka Tamara Mavsar je prispevala levji delež k zmagi Krima nad Bukarešto. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Pri Ljubljančankah je sedem golov dosegla Horaček, od tega štiri s sedmih metrov, šest pa jih je zabila Grace Zaadi, medtem ko je Maja Vojnović v vratih obranila 14 strelov, od tega 10 v prvem polčasu. Pri gostjah je Anne Mette Hansen dosegla devet golov, sedem pa Valerija Maslova. Elizabeth Omoregie je ostala brez gola. Naslednja tekma krimovke čaka prihodnjo soboto, ko bodo gostovale na Norveškem pri Soli. Liga prvakinj, skupina B, 5. krog, izid tekme:

Krim OTP Group Mercator - CSM Bukarešta 31:27 (15:11)