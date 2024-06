Krimovke dobile svoje nasprotnice za skupinski del Lige prvakinj

V skupini B bodo igrale Vipers Kristiansand, Esbjerg, Budućnost, Ludwigsburg, Györ, Brest, Rapid Bukarešta in Odense.

Skupinski del Lige prvakinj bo na sporedu med 7. septembrom in 23. februarjem prihodnje leto. V prvem delu tekmovanja bo nastopilo 16 ekip, ki bodo razdeljene v dve skupini.

Po 14. odigranih tekmah se bosta obe najboljši ekipi iz obeh skupin neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta iz obeh skupin pa čakajo dodatni tekmi za uvrstitev med najboljših osem.

V lanski seozni so Ligo prvakinj osvojile rokometašice madžarskega Györa.

Najboljše igralke v sezoni 2023/24

Evropska rokometna zveza (EHF) je obelodanila tudi najboljše igralke in igralce v sezoni 2023/24. V tem naboru so bili tudi Tamara Mavsar (Krim Mercator), Ana Gros (Györ), Aleks Vlah (Aalborg) in Blaž Janc (Barcelona), a jim evropski novinarji in rokometni privrženci niso namenili dovolj glasov, da bi se uvrstili v idealno ekipo.