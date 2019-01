Krimovke elitni del lige prvakinj začenjajo proti Kristiansandu

Slovenske državne in pokalne prvakinje so v elitni del lige prvakinj prinesle tri točke, Vipers Kristiansand eno več. Stoodstotni izkupiček osmih točk iz prvega dela imajo igralke Györa, dve manj rokometašice Bukarešte. Dve oziroma eno točko imata iz prvega dela igralke Ferencvaroša in Thüringerja. Prve tekmice izbrank trenerja Uroša Bregarjav elitnem delu bodo aktualne norveške državne in pokalne prvakinje iz Kristiansanda, ki imajo v svoji vrsti z izjemo Mathilde Kristensenkar osem oziroma devet norveških reprezentantk. Katrine Lundev vratih ter mlada srednja zunanja igralka Henny Ella Reistadter desna zunanja igralka Linn Jorum Sullandso igralke, ki pri Vipersu izstopajo.

Bregar ima pred nadaljevanjem lige prvakinj obilo težav, saj imajo zdravstvene težave Nina Zulić, Lamprini Tsakalouin Tamara Mavsar, vse tri bodo kljub temu pomagale, Alja Koren in Nataša Ljepojapa sta še vedno na stranskem tiru. Nekaj težav sta imeli tudi Amra Pandžićin Miša Marinček Ribežl, obe vratarki bosta v soboto na delu.

Ekipna igra je velika neznanka

"Lamprini je prišla z reprezentančnih tekem z zlomljenim prstom. Konec decembra se je poškodovala Nina. Težave s kolenom je imela Tamara, občasno tudi Polona Barić. Imeli smo rahle poškodbe. Kljub težavam veseli dejstvo, da je ekipa od srede trenirala skupaj. Velika neznanka je, v kakšnih formi bomo delovali kot ekipa. Zelo sem ponosen na vse nas, da smo dosegli primarni cilj, uvrstitev v drugi del," je na novinarski konferenci povedal Bregar, ki pa upa, da bo v drugem delu lige prvakinj lahko vse bolj računal na Francozinjo Marie Gnabouyou, ki je po porodu že zelo napredovala v smislu telesne pripravljenosti.

"Ekipa Kristiansanda je dobro selekcionirana. Kotira visoko. Naša želja je, da nas na tekmi krasijo pogum, požrtvovalnost, sodelovanje. Obramba bo ključ do rezultata," je še dodal Bregar. Tekem med 12 najboljšimi ekipami v Evropi se veselijo vse igralke, kapetanka Marinček Ribežlova je tako kot Bregar in vodstvo kluba ponosna na uspeh tigric.

"Igralke smo ponosne, da lahko spet igramo med 12 najboljšimi ekipami v Evropi. To ni samoumevno glede na mladost ekipe. Gremo pogumno v tekmo. Vsako tekmo lahko odigramo sproščeno, vsekakor pa jih moramo odigrati z glavo. Uspeh nam na ta način ne bo izostal," je prepričana vratarka Krima.