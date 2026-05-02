Krimovke favoritinje pokala: 'Vsi vemo, kaj se od nas pričakuje, to ni nič skritega'

Ljubljana, 02. 05. 2026 09.10 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Tamara Mavsar

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja se bodo v polfinalu pokalnega tekmovanja pomerile z gostiteljicami, ekipo ŽURD Koper. Zaključni turnir bo na sporedu 8. in 9. maja.

Ljubljanske rokometašice so si pot na Obalo tlakovale z dvema prepričljivima zmagama. V osmini finala so s 38:26 porazile celjsko ekipo Z'dežele, v četrtfinalu pa so bile z 38:22 boljše še od Velenja. Na zaključnem turnirju se jim bodo pridružile gostiteljice iz Kopra, ki so si vstopnico med najboljšo četverico zagotovile po zmagah proti Vrhniki (29:23) in Ptuju (36:35).

Med elitno družbo bo nastopila tudi mlajša članska ekipa Ljubljane. Mlade Ljubljančanke so v osmini finala najprej ugnale Izolo (28:23), nato pa v četrtfinalnem obračunu s 33:30 premagale še Millennium. Polfinalna obračuna bosta na sporedu v petek ob 17.00 in 20.00, odločilni tekmi pa se bosta v koprski Bonifiki v soboto začeli ob 15.00 in 18.00.

"Krim je že vsa ta leta favorit, česar se vsi zavedamo. A daleč od tega, da nam bo kdorkoli dal pokal v roke že vnaprej. Zavedamo se, da bo potrebno zmagati obe tekmi. Za nami je dolga sezona in to se že malo pozna. Posebnih želja glede polfinalnega nasprotnika nismo imeli. Kar se tiče ciljev, pa so seveda jasni. To niti niso več cilji, ampak kar jasne zahteve," ne beži od vloge favorita kapetanka Tamara Mavsar. 

Tamara Mavsar
FOTO: Profimedia

"Dejstvo je, da vsi vemo, kaj se od nas pričakuje, to ni nič skritega. Čestitala bi vsem ekipam za uvrstitev na Final Four. Verjamem, da se bo vsaka ekipa, predvsem Kopra, skušala po najboljših močeh upirati, ampak mi vemo, kaj moramo pokazati in kakšna je zahteva končnega rezultata," pred turnirjem pravi trener Krimovk Žiga Novak.

"Naš cilj je medalja. Vsak, ki se sicer uvrsti na zaključni turnir, ima tudi željo, da tekmovanje osvoji," je bil kratek in jedrnat trener ajdovske ekipe Jan Žbogar. V drugem paru bodo gostiteljice iz Kopra pričakale nesporne favoritinje zaključnega turnirja in rekorderke po številu pokalnih naslovov. Krim je v dosedanjih 33 sezonah lovoriko osvojil kar 29-krat. 

Žiga Novak
FOTO: RK Krim Mercator

"Nismo si želeli polfinalnega dvoboja s Krimom, a to bo lepa priložnost, da naša mlada ekipa odigra tekmo proti takšnim tekmicam. Naša želja na zaključnem turnirju je medalja. Z našo ekipo smo v tej sezoni veliko pokazali in dosegli, tudi uvrstitev med najboljše štiri zasedbe v pokalnem tekmovanju," je želje domače zasedbe na zgodovinskem zaključnem turnirju – Koper bo odločilne pokalne boje gostil prvič v zgodovini - razkril trener Željko Zirdum.

