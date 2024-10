Ljubljančanke jih želijo postaviti pet v vrsto

Rokometašice Krima Mercatorja so na dosedanjih štirih tekmah Lige prvakinj dosegle štiri zmage, kar je sploh najboljši evropski start Ljubljančank v zgodovini, ob 17.45, s prenosom na Kanalu A in VOYO, pa jih čakajo ene najbolj zahtevnih tekmic v skupinskem delu. V dvorani Stožice bodo gostile mednarodne tekmice iz Bukarešte, kjer že šest let igra tudi slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie. Ljubljanska zasedba je v uvodnih štirih tekmah skupine A premagala hrvaško Podravko Vegeto s 24:23, danski Nyköbing s 35:25, romunsko Glorio Bistrito s 35:30 in norveški Storhamar s 25:23.