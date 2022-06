Krimovke in Celjani upajo na posebno vabilo v Ligo prvakov

V obeh tekmovanjih bo imelo priložnost nastopati 16 ekip, pri čemer je devet mest že oddanih neposredno uvrščenim ekipam. V ženski konkurenci so za sedem prostih mest prejeli osem prijav. Za prosto mesto se bodo Krimovke potegovale z ekipami Storhamer Handball Elite (Norveška), FTC (Madžarska), CSM Bukarešta (Romunija), Borussia Dortmund (Nemčija), Brest Bretagne Handball (Francija), DHK Banik Most (Češka) in Kastamonu Belediyesi (Turčija). Številčnejša konkurenca čaka Celjane, ki so eni izmed 13 prosilcev za posebno vabilo. Poleg njih se nahajajo Aalborg (Danska), Granollers (Španija), Nantes (Francija), Telekom Veszprem (Madžarska), Wisla Plock (Poljska), Sporting (Portugalska), Minaur Baia Mare (Romunija), Zagreb (Hrvaška), Elverum (Norveška), Kadetten Schaffhausen (Švica), Zstads (Švedska) in Motor Zaporožje (Ukrajina).