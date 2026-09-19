Krimovke izgubile tudi na tretji tekmi Lige prvakinj

Ljubljanska zasedba, ki jo s klopi vodi Danec Rasmus Poulsen, je v prvih dveh krogih prav tako zabeležila poraza, najprej je bil s 40:29 boljši Ferencvaros, nato pa so bile krimovke nemočne tudi proti Bukarešti (29:37).

Tokrat so na drugi domači tekmi stik s favoriziranimi danskimi igralkami držale do polčasa, nato pa je sledil manjši razpad sistema v sicer mladi zasedbi Ljubljančank, kar so tekmice dodobra izkoristile in povedle z dvomestno prednostjo. Do konca so domače le še ublažile poraz.