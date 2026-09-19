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Krimovke izgubile tudi na tretji tekmi Lige prvakinj

Ljubljana, 19. 09. 2026 19.37 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Ana Abina

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so tudi na tretji tekmi v tej sezoni Lige prvakinj ostale brez točk. V ljubljanskem Tivoliju je bil s 37:31 (20:16) boljši favorizirani Esbjerg. Danke so svojo premoč demonstrirale predvsem v drugem polčasu.

Ljubljanska zasedba, ki jo s klopi vodi Danec Rasmus Poulsen, je v prvih dveh krogih prav tako zabeležila poraza, najprej je bil s 40:29 boljši Ferencvaros, nato pa so bile krimovke nemočne tudi proti Bukarešti (29:37).

Tokrat so na drugi domači tekmi stik s favoriziranimi danskimi igralkami držale do polčasa, nato pa je sledil manjši razpad sistema v sicer mladi zasedbi Ljubljančank, kar so tekmice dodobra izkoristile in povedle z dvomestno prednostjo. Do konca so domače le še ublažile poraz.

Liliane Martins Mario
Liliane Martins Mario
FOTO: Profimedia

Pri Ljubljančankah sta po pet zadetkov dosegli Ana Abina in Anne With Johansen, po štirikrat pa sta bili uspešni Nina Zulić in Liana Vuković. Pri Esbjergu je Henny Reistad dosegla 13 golov.

Za rokometašice na najvišji ravni zdaj sledi dvotedenski reprezentančni premor, po njem pa bo četrto tekmo Krim odigral v gosteh pri močnem Brestu.

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rokomet krim mercator liga prvakinj

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