Krimovke doživele četrti poraz med evropsko elito

Po štirih odigranih tekmah so na vrhu skupine A Brest, Esbjerg in Ferencvaros s po osmimi točkami. Bukarešta in nemška Borussia Dortmund sta zbrala po štiri točke, norveška Sola, Krim in črnogorska Budućnost pa so brez njih.

Slovenske prvakinje so v prvem polčasu prikazale dobro predstavo v Bretanji. Z gibljivo in agresivno obrambo so gostiteljice prisilile v številne tehnične napake, tekoča pa je bila tudi njihova igra v napadu. V 16. minuti so po dveh verižnih zadetkih Ane Abina in enega Lane Puncer povedle z 8:5, v naslednjih petih minutah pa so delni izid naredile tudi gostiteljice in izenačile na 8:8.

Krimovke so prvič na dvoboju tekmicam v hrbet pogledale v 25. minuti (10:11), zaostanek enega zadetka so imele tudi na polovici tekme (12:13).

Ljubljančanke so rezultatski stik z rokometašicami iz Bresta, za katere bo od prihodnje sezone naprej igrala norveška zvezdnica Henny Reistad, imele do 35. minute (16:16), pet minut kasneje pa so prvič na dvoboju zaostale za tri gole (17:20).

V 52. minuti je danski trener na ljubljanski klopi Rasmus Poulsen pri zaostanku 21:25 zahteval svojo zadnjo minuto odmora na tekmi, njegove varovanke pa tega primanjkljaja v zadetkih pa niso zmogle nadoknaditi. V 57. minut so prepolovile zaostanek (24:26), več pa niso zmogle.

Pri krimovkah sta bili najučinkovitejši Ana Abina in Danka Anne With Johansen, ki sta dosegli po pet golov, srbska vratarka Jovana Risović pa je zbrala 12 obramb.

Ljubljanska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 11. oktobra, ko bo gostovala pri Borussii iz Dortmunda.