Krimovke klonile proti favoriziranim Romunkam

Slovenske prvakinje so doživele drugi poraz v drugem delu elitnega klubskega tekmovanja na stari celini. Po uvodnem domačem porazu proti norveškemu Kristiansandu so danes pričakovano klonile tudi v Bukarešti. Varovanke Uroša Bregarjaso bile v prvem polčasu dokaj enakovredne zvezdniški ekipi iz romunske prestolnice. Ta je resda nastopila brez svojih udarnih igralk Cristine Neaguin Amande Kurtović, a tudi ljubljanska je pogrešala že dlje časa poškodovano Aljo Korenin Ukrajinko Olgo Perederij, ki je manjkala zaradi študijskih obveznosti. Krimovke so tekmo odprle z 2:0, z ostro in gibljivo obrambo pa povsem nevtralizirale tehnično izjemno kakovostne igralke romunske ekipe. Prvič na dvoboju so zaostale v 13. minuti, ko je nekdanja igralka ljubljanske ekipe Dragana Cvijić- za romunsko ekipo igrata tudi Slovenki Barbara Lazovićin Elizabeth Omoregie, Srbkinja Andrea Lekićin Hrvatica Jelena Grubišić- svoje soigralke povedla v vodstvo s 6:5.

Slovenske prvakinje so v 18. minuti prvič na dvoboju zaostale za dva gola (7:9), po Bregarjevi minuti odmora so izenačile na 9:9. Končnica prve polovice tekme je minila v znamenju domačih igralk, ki so v 30. minuti Ljubljančankam ušle na pet golov (11:16). Krimovke v nadaljevanju niso bile kos kakovostnim gostiteljicam. Sredi drugega polčasa so si priigrale primanjkljaj devetih golov (13:22), po njihovem delnem izidu 3:0 pa je minuto odmora zahtevala tudi domača ekipa. Ta ni ustavila naleta ljubljanske ekipe, po golu Hrvatice Dore Krsnikso v 48. minuti znižale na 17:22, bližje pa niso mogle, v končnici so domače igralke znova dvignile raven svoje igre in brez posebnih težav osvojile dve točki. V ljubljanski ekipi sta bili najbolj učinkoviti Grkinja Lamprini Tsakalous sedmimi in Polona Baričs petimi goli.

Liga prvakinj, glavni del:

CSM Bukarešta - Krim Mercator 32 : 26(16 : 11)