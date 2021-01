Slabši prvi polčas Krimovkam odnesel upe na zmago

Ljubljanska ekipa bo v naslednjem krogu v nedeljo, 24. januarja gostovala prav pri Esbjergu v neposrednem obračunu za šesto mesto. In ta tekma bo še kako pomembna, saj šesto mesto (še) omogoča nadaljevanje sezone Lige prvakinj.

Dober začetek, slabše nadaljevanje

Krimovke so sicer dobro začele in po zadetku Matee Pletikosić povedle s 3:1. Podobno kot na prvi tekmi v Franciji, pa so igralke Metza dvignile ritem v nadaljevanju polčasa in hitro prišle do vodstva po zadetku Meline Nocandy za 5:4. Prednost gostij je nato narasla na štiri gole, domačinke pa so imele priložnost, da bi po sedemmetrovki znižale na minus tri, a so tudi tretjo najstrožjo kazen v prvih 30 minutah zapravile.

Prve minute drugega dela so pripadle Francozinjam, ki so z delnim izidom 3:0 pobegnile na plus sedem. Šele po šestih minutah in pol so krimovke prišle do prvega gola in znižanja na 11:17. Rokometašice Metza so po zadetku Astrid N'Gouan povedle za osem golov (20:12), nato pa so domače zaigrale bolje. Štiri minute pred koncem so po zadetku Oceane Sercien Ugulin prišle na tri gole zaostanka, a bližje kljub neprepričljivi igri Francozinj niso mogle. Razlika je na koncu znašala štiri gole. Pri Ljubljančankah je bila s petimi goli najbolj učinkovita Sercien Ugolinova, štiri je dodala Samara Da Silva Vieira. Jovana Risović je v vratih zbrala 12 obramb. Pri Metzu je bila najboljša strelka Marie Helene Sajka s petimi zadetki.