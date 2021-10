Krimovke kot superjunakinje

Osvežena garderoba pomeni zadnji opomnik pred potjo na igrišče, s katerim smo želeli naše igralke spomniti na njihovo moč ter borbenost, ki naj jih izkoristijo na tekmi in tako poskrbeti za dodatno motivacijo. Od tu ideja o rokometašicah, superjunakinjah. Presenečenje po vrnitvi z gostovanja v Turčiji je bilo veliko. "Pogled na prostor, kjer ima vsaka svojo osebno fotografijo in ime, bo zagotovo pripomogla k dodatni spodbudi, da se bomo še bolj borile in garale na igrišču," je bila osvežene garderobe v izjavi za klubsko spletno stran vesela kapetanka, Nina Žabjek. Presenečenja niso skrivale niti novinke. "Navdušene smo nad garderobo, v kateri se res počutimo domače. Prostor ima posebno energijo, je naše zatočišče in zadnja postaja, na kateri se osredotočamo na tekmice. To, da se v njej dobro počutimo, je zelo pomembno." je dodala Andrea Lekić.

Dvakratne zmagovalke rokometne Lige prvakinj, ki si znova želijo poseči po vrhu Evrope, so kot vzornice marsikatere nadobudne deklice tudi zares njihove superjunakinje.