Krimovke lovijo zadnji vlak za uvrstitev v četrtfinale lige prvakinj

Romunske rokometašice so zadnji konec tedna januarja na domačem igrišču visoko porazile krimovke z 31:16, kar otežuje položaj varovank trenerja Uroša Bregarja v boju za napredovanje med najboljših osem. Ob istem točkovnem izkupičku namreč šteje medsebojni izkupiček.

Uroš Bregar: "Dobro se pripravljamo na to tekmo."

"Dobro se pripravljamo na to tekmo. Kljub nekaterim zdravstvenim težavam verjamem, da bomo na pravi ravni in da bomo poskušali zagreniti življenje Valcei ter biti konkurenčni vseh 60 minut," je dodal Bregar.

"Ekipa se je dobro pripravila na to tekmo. Kot je rekel trener, moramo popraviti vtis s prve tekme. Punce komaj čakamo, da se tekma začne. Popravile smo določene stvari v obrambi in v napadu, zato verjamem, da bomo šle v tekmo več kot 100-odstotno in pokazale pravo željo in voljo."

V skupini 2 sta sicer v najboljšem položaju Györ in Brest s 13 točkami, Budućnost jih je zbrala osem, Valcea štiri, Sävehof in Krim Mercator pa sta na dnu s po dvema točkama. V četrtfinale napredujejo štiri najboljše ekipe iz obeh skupin.

Na novinarski konferenci se ji je pridružila še Nizozemka Harma van Kreij, ki je izpostavila moč Romunk, a hkrati poudarila, da njeno moštvo ni brez možnosti. "Seveda se zavedamo, da gre za močno ekipo, ampak za kaj pozitivnega se moramo od prve do zadnje minute boriti in biti agresivne v obrambi."

Nazadnje jim proti Romunkam to ni najbolje uspevalo. "Rezultatsko smo bili na tisti tekmi 20 minut konkurenčni, naslednjih 20 minut pa je bilo najslabših v letošnji ligi prvakov," je dejal Bregar. Poraz je prinesel spremembe v moštvu, saj je glavni trener nato povsem spremenil ekipo in, kot je dejal, dal priložnost mlajšim igralkam, ki so na nekaterih tekmah pokazale, da si zaslužijo priložnost na tej ravni.

Krimovke so nato v nadaljevanju prišle do boljših iger in tesnejših porazov, za piko na i pa manjka še kakšna zmaga, ki jo bodo skušale doseči v soboto na Kodeljevem.