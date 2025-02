Krimovke prepričane, da bodo na Danskem dobile novi dve točki

Rokometašice Krima Mercatorja v soboto v 13. krogu skupinskega dela Lige prvakinj čaka gostovanje na Danskem pri zadnjeuvrščeni ekipi skupine A, Nyköbingu. Krimovke so se z danskimi tekmicami to sezono že pomerile in v Ljubljani slavile visoko zmago. Dve točki pričakujejo tudi na Danskem, kamor se odpravljajo na krilih zmage nad romunsko Bistrito.

OGLAS

Krimovke so na Prešernov dan pred domačimi navijači končale črn niz sedmih zaporednih porazov v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju. V dvorani Stožice so po hudem boju premagale tekmice iz Bistrite in jim prizadejale drugi poraz v sezoni, potem ko so septembra v gosteh slavile s 35:30. Varovanke španskega stratega Ambrosa Martina zdaj čaka gostovanje pri, vsaj na papirju, najlažjem tekmecu skupine. "Po zmagi nam je pošteno odleglo. Vsi so bili na ponedeljkovem treningu bolj veseli, lažje se diha," je uvodoma minulo zmago pospremil ljubljanski trener.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Ta zmaga je izjemno pomembna za nas, včasih ekipa za samozavest potrebuje zgolj eno takšno tekmo. Zdaj bomo lažje tudi na Danskem igrali z isto močjo, miselnostjo, saj vidimo, da nam to lahko prinese uspeh. Tekmec ni slab, veliko dvobojev je izgubil tesno in treba se bo zbrati. Morali bomo igrati z enako močjo, kot smo igrali na zadnji tekmi doma in skušali domov prinesti dve točki," je dodal Martin, ki pa na Danskem ne bo mogel računati na poškodovani Grace Zaadi in Ano Abina, glede slednje in tudi Eme Abina se bodo v strokovnem taboru odločili po zadnjem treningu pred odhodom na Dansko. Krimovke so kljub nizu porazov, ki so ga minuli konec tedna uspešno prekinile, še vedno v igri za četrto mesto v skupini, ki jim prinaša prednost domačega terena v osmini finala.