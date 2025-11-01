Krimovke na Norveškem do druge zmage v ligi prvakinj

Rokometašice Krima so na Norveškem vknjižile drugo zmago v ligi prvakinj. S 35:28 so ugnale rokometašice Sole, najkoristnejša igralka pri Ljubljančankah je bila Tamara Mavsar z osmimi zadetki. Kljub zmagi ostajajo na predzadnjem, sedmem mestu.

Ljubljančanke so najprej presenetile Bukarešto, na Norveškem pa prišle do druge zaporedne zmage. FOTO: Profimedia icon-expand

Varovanke Žige Novaka so sezono v ligi prvakinj odprle slabše, in sicer s štirimi zaporednimi porazi proti Brestu, Podravki, Ikastu in Ferencvarosu, nato pa so pretekli vikend presenetile Bukarešto. Bolje razpoložene po prvi zmagi so se podale na Norveško k Soli in jo premagale s 35:28, čeprav je bilo večino dvoboja bolj tesno, kot kaže končni izid. Vseeno so vse bolj uigrane Ljubljančanke zanesljivo držale prednost štirih, petih golov v drugem polčasu, zmaga posledično nikoli ni bila zares vprašljiva.

Krimovke so v Elverumu po malce slabšem začetku, ko so Norvežanke večkrat vodile za dva gola, ujele pravi ritem in prvič povedle po golu Tamare Mavsar za 7:6. Slovenske predstavnice so nato počasi večale prednost, ta pa je po novem golu Mavsar v 23. minuti prvič znašala tri gole (13:10). Tudi na odmor so serijske slovenske prvakinje odnesle tri gole naskoka.

Rokometašice Krima Norveško zapuščajo s stoodstotnim izkupičkom. FOTO: RK Krim Mercator icon-expand

Drugi del so znova bolje odprle domačinke, ki so se na krilih dobro napolnjene dvorane v Elverumu približale na gol zaostanka (15:16), nato pa jih je delni izid krimovk 3:0 znova oddaljil. Prednost nato nikoli ni več padla na manj kot štiri gole, Mavsar pa je v 47. minuti gostje prvič dvignila na +6. Čeprav so se domače rokometašice večkrat približale na štiri gole, pa jim do česa več ni uspelo. Ko je Maja Vojnovič ob koncu povezala dve obrambi in je Krim nadaljeval učinkovito predstavo v napadu, je bila zgodba končana. Na koncu so krimovke celo dodobra napolnile mrežo domačih in slavile s 35:28.

Pri Ljubljančankah je osem golov dosegla Mavsar, sedem jih je dodala Ana Abina, šest Grace Zaadi Deuna in pet Tamara Horaček. Pri domačih je Kristiane Knutsen dosegla šest golov. Z drugo zmago Ljubljančanke ostajajo na predzadnjem, sedmem mestu skupine B, a se približale ostalim na lestvici. Razlika do drugega mesta, ki ga drži Odense znaša vsega tri točke. Naslednjo tekmo bodo Ljubljančanke odigrale naslednjo soboto doma prav proti Odenseju.