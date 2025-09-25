Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Krimovke na novo zahtevno gostovanje v Skandinavijo

Ljubljana, 25. 09. 2025 16.01 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
1

Pred rokometašicami Krima OTP Group Mercatorja je tretja tekma v skupinskem delu lige prvakinj. Po uvodnih porazih v francoskem Brestu z 20:32 in hrvaški Podravki iz Koprivnice v ljubljanski Hali Tivoli z 22:27 jih po dvotedenskem premoru v nedeljo čaka zahtevno gostovanje v danskem Ikastu.

Ekipa iz Hamletove dežele je na svoji uvodni tekmi lige prvakinj po hudem boju ugnala romunsko Bukarešto z 28:27, na drugi pa v gosteh morala priznati premoč danskemu Odenseju z 28:35. V izjemno močni in kakovostni danski ligi je trenutno na tretjem mestu, pred njo sta le Odense in Esbjerg, ki prav tako nastopata v ligi prvakinj.

"Za Ikast igrajo fenomenalne danske rokometašice, v svojih vrstah pa imajo tudi norveške in švedske reprezentantke. Gojijo skandinavski slog igre, kar lahko za moje varovanke predstavlja izjemno velik izziv," je na današnjem medijskem dogodku v mali dvorani v Stožicah uvodoma dejal trener krimovk Žiga Novak.

Trener rokometašic Krima Žiga Novak se zaveda, da njegove varovanke čaka nova zelo zahtevna naloga v elitni Ligi prvakinj.
Trener rokometašic Krima Žiga Novak se zaveda, da njegove varovanke čaka nova zelo zahtevna naloga v elitni Ligi prvakinj. FOTO: RK Krim Mercator

"Že nekajkrat smo rekli, da se bomo na vsaki tekmi trudili po svojih najboljših močeh. To nameravamo storiti tudi na nedeljski tekmi, čeravno se zavedamo zahtevnosti in kakovosti naših tekmic," meni Novak, ki je imel med reprezentančnim premorom na voljo le štiri igralke. Prvi skupni trening v polni postavi je opravil šele v torek, zvečer pa jih je čakala tudi tekma državnega prvenstva v Velenju.

"Na treningih, ki smo jih imeli na voljo, smo največ časa posvetili igri v obrambi, kjer skušamo najti najboljšo kombinacijo igralk za različne obrambne formacije. V ekipi je nekaj manjših poškodb, ki za dan ali dva oddaljijo igralke od trenažnega procesa, v Ikast pa potujemo z vsemi najboljšimi igralkami," je na koncu dodal 33-letni ljubljanski trener.

Tamara Horaček in Tamara Mavsar, izkušenejši del Krimove zasedbe, bosta v nedeljo morali prevzeti večji del odgovornosti na svoja pleča.
Tamara Horaček in Tamara Mavsar, izkušenejši del Krimove zasedbe, bosta v nedeljo morali prevzeti večji del odgovornosti na svoja pleča. FOTO: Damjan Žibert

"Zavedamo se, da nas čaka izjemno težka tekma proti tekaško izjemno sposobnim Dankam. Zavoljo tega bo naša primarna naloga, da se čim hitreje vračamo v obrambo ter s preudarno igro v napadu preprečimo njihove bliskovite (pol)protinapade. Upam, da se bomo na naši tretji tekmi pokazale v doslej najlepši luči, na Danskem nimamo nič za izgubiti," je pred nedeljsko tekmo v skandinavski državi med drugim dejala slovenska reprezentančna vratarka Maja Vojnovič.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet liga prvakinj krim otp group mercator ikast tretji krog
Naslednji članek

Bolgari od zaostanka z 0:2 do popolnega preobrata in polfinala s Čehi

Naslednji članek

Slovenci na pokal narodov z zavedanjem, da sodijo med najboljše

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
25. 09. 2025 17.03
Še en slab dan.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256