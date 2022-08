Krimovke na skupnih treningih s črnogorskimi in romunskimi prvakinjami

V četrtem pripravljalnem tednu so se Krimovke najprej podale proti Podgorici. Trenirale so skupaj z rokometašicami Budućnosti, ki prav tako kot Ljubljančanke čez manj kot mesec dni začenjajo z nastopi v EHF Ligi prvakinj. Aktualne črnogorske in slovenske državne prvakinje so odigrale tudi pripravljalno tekmo, končala se je z izidom 23:21 v korist gostiteljic. "Igrali smo na zahtevnem terenu, proti kakovostni ekipi, ki jo krasi agresivna igra v obrambi. Nismo se dobro znašli, težave smo imeli predvsem v drugem polčasu, a dobili smo dragocene informacije, ki nam bodo v prihodnje koristile," je v izjavi za uradno klubsko spletno stran Dragan Adžić razmišljal po prvem gostovanju tega poletja, o dveh preizkušnjah proti CSM Bukarešti pa je dejal: "Zelo sem hvaležen za priložnost, ki smo jo imeli v zadnjih dneh. Trenirali in igrali smo z vrhunsko ekipo. Na dveh tekmah smo ji bili konkurenčni tri polčase, v enem pa smo naredili preveč napak. Čaka nas še veliko trdega dela in verjamem, da bo prišel čas, ko se bomo lahko še bolj enakovredno kosali z Romunkami."

Petkov obračun med rokometašicami Krima Mercatorja in CSM Bukarešte, ki se bodo med seboj pomerile tudi v prvem krogu najelitnejšega evropskega tekmovanja, se je končal z rezultatom 25:24 (11:14), po nedeljski tekmi pa je semafor kazal 34:25 (17:16) – obakrat v korist gostujoče zasedbe. Med Krimovkami je bila na obeh srečanjih najbolj razpoložena Jovanka Radičević, ki je 13-krat zatresla mrežo tekmic.

Ljubljančanke se bodo na delo vrnile v sredo. V prihodnjem tednu jih doma čaka "povratno srečanje" z Budućnostjo, 26. in 27. avgusta pa še nastop na Memorialu Josipa Samaržije-Bepa v Koprivnici.