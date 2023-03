Krimovke: Navijači, potrebujemo vas!

Pred rokometašicami Krima Mercatorja sta najpomembnejša tedna te sezone. V nedeljo jih v stoženski lepotici čaka prva tekma play-offa EHF Lige prvakinj, teden dni pozneje pa še povratni dvoboj v romunski Bukarešti.

icon-expand Dragan Adžić v družbi svojih varovank. FOTO: Damjan Žibert

Rokometašice Krima Mercatorja že odštevajo dneve do vrnitve na evropsko sceno. Ta jih čaka v nedeljo, ko bodo na prvi tekmi 'play-offa' elitne EHF Lige prvakinj v domači Areni Stožice gostile romunsko CS Rapid Bucuresti. Povratna tekma bo teden dni kasneje v romunski prestolnici. Krimovke bodo naredile vse, da bi si zagotovile ugodno izhodišče pred povratnim srečanjem v že zdaj razprodani dvorani Sala Polivalenta. "Pred tekmo smo veliko delali in trdo trenirali; s ciljem, da bi nasprotnika na prvi tekmi v Stožicah premagali in vse vas razveselili z dobro prikazano igro! Obljubljam borbo za veliko Krimovo družino in vabim vse, da se nam pridružite in nas podprete v največjem številu doslej, saj nam to daje dodatno energijo in zagon," pred pomembnim obračunom pravi strateg Ljubljančank Dragan Adžić.

icon-expand Jovanka Radičević FOTO: Aljoša Kravanja

Varovanke trenerja Rapida Kima Rasmussena so v nadaljevanje najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja napredovale s končnega četrtega mesta skupine B. Na 14 tekmah so z devetimi zmagami in dvema porazoma zbrale 20 točk. Le eno so oddale na domačem parketu, na gostovanjih pa so morale premoč priznati madžarskemu Györu (32:30), danskemu Esbjergu (35:30) in francoskemu Metzu (36:34). "Vabim vse ljubitelje rokometa in Krima Mercatorja, da nam pomagate do pomembne zmage. Igralke bomo s igrale za vse navijače. Bodite naš osmi igralec, da skupaj dosežemo naš cilj," je za klubsko spletno stran dejala prva strelka ekipe, Črnogorka Jovanka Radičević.

icon-expand Daria Dmitrieva FOTO: RK Krim Mercator