Krimovke po novem porazu v ligi prvakinj ostajajo pri dnu skupine A

Ljubljančanke so v prejšnjem krogu s tesno zmago nad črnogorsko Budućnostjo prišle do prve zmage v tej sezoni elitnega tekmovanja. Pred tem so krimovke izgubile proti romunski Bukarešti, madžarskemu Ferencvarosu, danskemu Esbjergu, francoskemu Brestu in nemški Borussii iz Dortmunda. Tudi norveška Sola je v prejšnjem krogu vpisala prvo zmago po petih porazih po slavju nad Bukarešto s 30:22, danes pa so Norvežanke v Stožicah prišle še do druge zapovrstjo. Hitro so prevzele pobudo in krimovkam niso dopustile pravih možnosti. Ljubljanska zasedba po šestem porazu ostaja pri dnu skupine A.

V uvodnih minutah dvoboja je bila razpoložena domača vratarka Maja Vojnovič , toda varovanke Rasmusa Poulsena pred vrati Norvežank niso bile učinkovite. Ob tem so zapravile preveliko žog in tekmicam omogočile, da so že po polovici prvega polčasa ušle na oprijemljivejšo prednost petih golov (10:5).

Ko so si krimovke enkrat nabrale zaostanek, tekmic niso več zmogle ujeti. Rokometašice Sole so prednost hitro povišale, v zadnjih minutah prvega dela je bila prednost po šestih zaporednih golih Norvežank že dvomestna (18:8), na glavni odmor so odnesle devet golov naskoka. V nadaljevanju so se Ljubljančanke vmes približale na šest golov zaostanka, a je Sola hitro spet ušla na deset golov prednosti (24:14) ob polovici polčasa. Ogromno prednost so gostje nato brez večjih težav zadržale do konca.

Pri krimovkah sta bili s po petimi zadetki najboljši Ana Abina in kapetanka Nina Zulić, Jovana Risović je na koncu zbrala 13 obramb, Vojnovič pa šest. Osem golov je pri Soli dosegla Camilla Herrem, Rikke Granlund je zabeležila 12 obramb.