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Krimovke po novem porazu v ligi prvakinj ostajajo pri dnu skupine A

Ljubljana, 07. 11. 2026 17.45 pred 21 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA K.I.
RK Krim vs CSM Bukarešta

Rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja so v sedmem krogu lige prvakinj v skupini A doma izgubile proti norveški Soli z 22:29 (9:18). Krimovke so doživele šesti poraz v tej sezoni lige prvakinj in ostajajo pri eni zmagi, ki so jo dosegle v prejšnjem krogu proti Budućnosti.

Ljubljančanke so v prejšnjem krogu s tesno zmago nad črnogorsko Budućnostjo prišle do prve zmage v tej sezoni elitnega tekmovanja. Pred tem so krimovke izgubile proti romunski Bukarešti, madžarskemu Ferencvarosu, danskemu Esbjergu, francoskemu Brestu in nemški Borussii iz Dortmunda. Tudi norveška Sola je v prejšnjem krogu vpisala prvo zmago po petih porazih po slavju nad Bukarešto s 30:22, danes pa so Norvežanke v Stožicah prišle še do druge zapovrstjo. Hitro so prevzele pobudo in krimovkam niso dopustile pravih možnosti. Ljubljanska zasedba po šestem porazu ostaja pri dnu skupine A.

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V uvodnih minutah dvoboja je bila razpoložena domača vratarka Maja Vojnovič, toda varovanke Rasmusa Poulsena pred vrati Norvežank niso bile učinkovite. Ob tem so zapravile preveliko žog in tekmicam omogočile, da so že po polovici prvega polčasa ušle na oprijemljivejšo prednost petih golov (10:5).

RK Krim
RK Krim
FOTO: Aljoša Kravanja

Ko so si krimovke enkrat nabrale zaostanek, tekmic niso več zmogle ujeti. Rokometašice Sole so prednost hitro povišale, v zadnjih minutah prvega dela je bila prednost po šestih zaporednih golih Norvežank že dvomestna (18:8), na glavni odmor so odnesle devet golov naskoka. V nadaljevanju so se Ljubljančanke vmes približale na šest golov zaostanka, a je Sola hitro spet ušla na deset golov prednosti (24:14) ob polovici polčasa. Ogromno prednost so gostje nato brez večjih težav zadržale do konca.

Pri krimovkah sta bili s po petimi zadetki najboljši Ana Abina in kapetanka Nina Zulić, Jovana Risović je na koncu zbrala 13 obramb, Vojnovič pa šest. Osem golov je pri Soli dosegla Camilla Herrem, Rikke Granlund je zabeležila 12 obramb.

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Krim OTP Group Mercator liga prvakinj rokomet Sola Stožice

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Ricola Swiss
07. 11. 2026 18.22
Sramota!
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0 0
zmerni pesimist
07. 11. 2026 18.08
A niso rekle da imajo dobolj kvsliteze
Odgovori
0 0
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