Krimovke neuspešne proti danskim prvakinjam

Po izenačenem uvodu so se krimovke po zadetku Alje Varagić oddaljile na prednost treh zadetkov (7:4). Po nekaj dobrih obrambah brazilske vratarke v vratih Krima Barbare Arenhart so domačinke povišale svojo prednost na pet zadetkov (10:5) in gostujoči trener Ulrik Kirkely je bil primoran vzeti prvo minuto odmora.

Rokometašice Krima so po več kot enomesečnem premoru zaradi novembrskega evropskega prvenstva v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji spet igrale v evropski ligi prvakinj. A kljub dobri predstavi v prvem polčasu, ki so ga prepričljivo dobile s štirimi goli prednosti, so na koncu morale priznati premoč Odenseju.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka Dragana Adžića so v prvem delu dobro igrale in prišle do svoje najvišje prednosti na dvoboju, ko so povedle s sedmimi goli razlike (13:6) po uspešno izvedeni sedemmetrovki Jovanke Radičević. Dankam se je uspelo malenkost približati na zaostanek treh zadetkov, ko je bila natančna Dione Housheer, a Ljubljančanke so do konca prvega dela zadržale lepo prednost.

Drugi polčas so rokometašice Odenseja odprle bolje, predvsem so izboljšale obrambo, in se po dobrih petih minutah približale le na gol zaostanka (17:16). Po desetih minutah nadaljevanja pa so Danke prvič na tekmi prišle do izenačenja (18:18) po zaslugi Mie Hojlund. Deset minut pred koncem dvoboja je Odense z zadetkom Rikke Iversen prvič na tekmi povedel.

Za tem so danske rokometašice prevzele pobudo in kmalu v razmaku štirih minut povedle za pet zadetkov. Do konca so Danke držale svoj ritem in dvoboj dobile z razliko šestih zadetkov.

Pri Odenseju sta bili s šestimi zadetki najuspešnejši Maren Nyland Aardahl in Bo van Wetering, pri krimovkah pa so štiri gole dosegle Jovanka Radičević, Tjaša Stanko in Barbara Lazović.