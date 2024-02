Krimovke o boleči stoženski zaušnici: To enostavno ni bil naš dan

Rokometašice Krima Mercatorja so v 12. krogu EHF Lige prvakinj zabeležile peti poraz, tokrat so bile od njih boljše rokometašice danskega Ikasta. Po tem ko so gostje vodile skozi celotno srečanje, je končni rezultat znašal 28:34. Krimovke so bile sicer na polovici drugega polčasa blizu preobrata, a jim na koncu ni uspelo. Naslednja priložnost se ponuja čez teden dni. Tudi takrat jim bodo nasproti stale Danke, gre za gostovanje pri Esbjergu. Prenos bo na Kanalu A in VOYO.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Pred četo trenerja Dragana Adžića sta le še dve preizkušnji v skupinskem delu najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja.

Najboljši ekipi iz skupine B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakata dodatni tekmi za preboj med osem s tekmicami iz skupine A.

Prihodnjo soboto,, ob 18.00 najprej gostovanje pri danskem Esbjergu, teden pozneje pa še domači obračun proti poljskemu Lubinu. Ljubljančanke za potrditev dodatnih kvalifikacij za preboj v končnico potrebujejo še kakšno točko, ob ugodnem razpletu preostalih tekem pa morda ne bo potrebno osvojiti še kakšne več. Resda pa bodo proti poljskim prvakinjam v Stožicah v zadnjem krogu skupinskega dela Krimovke v vlogi velikih favoritinj in je pričakovati zmago in dve točki, ki bi potrdili nadaljevanje evropske sezone. Proti Ikastu Ljubljančanke niso imele pravih možnosti, navkljub nekaj daljših prebliskov, ko so se Skandinavkam rezultatsko približale, je bilo vse drugo v znaku kakovostne danske zasedbe.

Ko je približno 4700 navijačev v Stožicah upalo, da se tehtnica v drugem delu obračuna lahko prevesi na stran domače ekipe, pa se je zgodilo ravno nasprotno. Nekaj zapravljenih priložnosti Ljubljančank je razprlo krila gostjam, ki so svojo prednost še povečale.

Ljubljančanke so po 12. krogu z 11 točkami na petem mestu v skupini B. V vodstvu sta francoski Metz in danski Esbjerg z 18, Ikast jih ima 17. Do konca sta še dve tekmi.

Na velikih sedem golov (16:23). In povratka ni več bilo. "Odgovornost za poraz prevzemam jaz. Do naslednje domače tekme moramo napake popraviti in se oddolžiti našim navijačem," je bil po bolečem porazu v stoženski lepotici neposreden strateg Ljubljančank Dragan Adžić, ki se zaveda, da bi lahko njegova ekipa naredila precej več ... "Mislim, da je bila celotna tekma slaba. Začele smo slabo. Pred tekmo smo ponavljale, da je vse odvisno od nas in to se je pokazalo. Izgubile smo preveč žog, zgrešile preveč strelov. Proti Ikastu tako ne moreš zmagati. Pozitivna stvar je bila tisti del, ko smo se uspele približati, ampak nam je na koncu zmanjkalo moči in koncentracije. To enostavno ni bil naš dan. Dobro moramo analizirati tekmo in popraviti napake, ker nas naslednjo soboto čaka zahtevno gostovanje," pa je priznala kapetanka Ljubljančank Barbara Lazović.

Ikast je bil tokrat veliko bolj zanesljiv kot na rpvi tekmi na Danskem, ko so gostiteljice Krimovke premagale zgolj za en gol. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

V taboru Dank so bili po zmagi zelo zadovoljni. Sploh, ker so Skandinavke skorajda celo tekmo povsem kontrolirale tok dogodkov na stoženskem parketu. "Vedeli smo, da nas čaka zahtevno delo. odlično smo se pripravili na igro Slovenk in imeli ves čas rešitve v napadu. Pričakovali smo bol tesno tekmo in izenačeno končnico. Na srečo smo veliko prej rešile vse dvome o zmagi. To sta dragoceni točki v boju za končnico," je po lepi zmagi sredi Ljubljane dejala Marketa Jerabkova, ki je Krimovkam zabila kar enajst golov.