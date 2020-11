Krimovke ob velikem številu napak morale priznati premoč Madžarkam

Ljubljančanke so porazno odprle tekmo proti tradicionalnim tekmicam iz madžarske prestolnice. V njihovi igri je kapljalo in curljalo na vse strani: obramba je bila podobna švicarskemu luknjičavemu siru, prvi gol v napadu so dosegle ob koncu šeste minute prek Francozinje Oceane Sercien-Ugolin, le minuto kasneje pa je domači trener Uroš Bregar zahteval minuto odmora pri zaostanku 1:6.

Bregar je v enominutnem premoru pošteno okrcal svoje varovanke, ostre besede pa so naletele na prava ušesa. Ljubljanske rokometašice so v nadaljevanju zagospodarile v praznih Stožicah, z veliko boljšo predstavo v obeh smereh so po golu Valentine Klemenčič v 23. minuti rezultat izenačile na 9:9, le minuto zatem pa je novopečena nizozemska reprezentantka Harma van Kreij svoje soigralke povedla do prvega vodstva na tekmi z 10:9.

Rokometašice iz Ljubljane in Budimpešte so se na veliki odmor odpravile z neodločenim izidom 13:13, uvodne minute drugega dela pa so znova minile v znamenju gostij, ki so v 37. minuti znova ušle na štiri gole (16:20). Bregar je ponovno v zgodnjem delu polčasa zahteval minuto odmora, a tokrat ni predramil svojih varovank. Ljubljančanke so bile v nadaljevanju vseskozi korak za tekmicami, po zaostanku osmih golov v 54. minuti (21:29) pa je bilo jasno, da bodo doživele peti poraz na največji klubski sceni.