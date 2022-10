Krimovke ob vrnitvi v Tivoli najprej z Madžarkami

Rokometašice Krima Mercatorja so po krajšem reprezentančnem premoru, ki je potekal v okviru tedna Evropske rokometne zveze, znova zavihale rokave. Šest dni imajo časa za pripravo na naslednji domači evropski obračun. V nedeljo bodo v Hali Tivoli gostile madžarski Ferencvaros.

icon-expand Dragana Cvijić in Andrea Lekić FOTO: Damjan Žibert

Madžarska ekipa, del katere sta tudi nekdanji članici Krimove družine Andrea Lekić in Dragana Cvijić, po treh krogih EHF Lige prvakinj zaseda sedmo mesto v skupini A. Prav tako kot Krimovke so tudi rokometašice iz madžarske prestolnice pri eni zmagi in dveh porazih. Dveh točk so se razveselile na uvodu sezone, ko so doma s 27:23 premagale danski Odense, na preostalih dveh tekmah pa so morale premoč priznati nemškemu Bietigheimu (20:40) in francoskemu Brestu (20:21). Nova priložnost se zasedbi Gaborja Eleka ponuja konec tedna v Ljubljani, ko ji bodo načrte skušale prekrižati Krimovke. Kljub temu da je zgodovina obračunov EHF Lige prvakinj na strani ekipe iz madžarske prestolnice (štiri zmage in šest porazov za Ljubljančanke), si Ljubljančanke želijo pokazati podobno predstavo, ki so jo proti FTC-ju uprizorile pred dobrimi šestimi meseci.

icon-expand Krimovke so na treh tekmah v Ligi prvakinj zabeležile dva poraza in zmago. FOTO: RK Krim Mercator

Na prvem od dveh srečanj, ki sta odločala o napredovanju med najboljših osem ekip stare celine, so bile od tekmic boljše za sedem golov (33:26) in tako naredile velikanski korak proti kasnejši uvrstitvi v četrtfinale EHF Lige prvakinj. Najbolj razpoložena rokometašice v belo-zelenem dresu je bila takrat Antje Angela Malestein, dosegla je sedem zadetkov. V minuli evropski sezoni je 29-letna Nizozemka, kot poroča uradna spletna stran Krima Mercatorja, sicer zbrala 81 golov in s tem postala najboljša strelka madžarske zasedbe. Poleg izkušene Malesteinove sta za vrata tekmic vselej nevarni tudi Madžarka Katrin Gitta Klujber in Nemka Emily Bolk.