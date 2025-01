Krimovke odločene, da se bodo Ferencvarošu oddolžile za poraz s prve tekme

Po malo manj kot dvomesečnem premoru zavoljo evropskega prvenstva v Švici in Avstriji ter na Madžarskem se bo konec tega tedna nadaljevala rokometna liga prvakinj. Rokometašice Krima Mercatorja bodo v soboto gostile Ferencvaroš, slovensko-madžarski klubski dvoboj 9. kroga skupine A, ki si ga boste lahko ogledali v živo ob 17.45 na Kanalu A in VOYO.

Ljubljanska rokometna zasedba je po sijajnem uvodu in štirih zmagah v nizu proti hrvaški Koprivnici, romunski Bistriti, danskemu Nykobingu in norveškemu Storhamarju padla v "črno luknjo" in na naslednjih štirih tekmah izgubila proti Ferencvarošu, romunski Bukarešti in dvakrat proti francoskemu Metzu. Klavrne predstave na največji sceni so odnesle črnogorskega trenerja Dragana Adžića, v slovensko prestolnico pa je prišel Španec Ambros Martin. Nekdanji strateg mogočnega Györa (pod njegovim vodstvom je bogata madžarska zasedba dosegla štiri od skupno šestih zmag v ligi prvakinj, opomba STA) bo skušal ljubljansko krivuljo uspešnosti znova obrniti navzgor. "Po velikih reprezentančnih tekmovanjih ob koncu koledarskega leta sta januar in februar vselej zahtevna meseca na najvišji klubski sceni. V tem segmentu je Ferencvaroš v prednosti pred nami, saj je veliko njihovih igralk lahko nemoteno vadilo in so se pripravljale za nadaljevanje lige prvakinj," je pred sobotno tekmo dejal 56-letni Martin, ki je pred uradno sobotno premiero na klopi Krima v ligi prvakinj svoje varovanke dvakrat vodil na prijateljskih tekmah proti Koprivnici.

Slovenske prvakinje so v Ljubljani premagale hrvaške za pet golov, na povratni v Koprivnici pa sta se ekipi razšli z neodločenim izidom. "Na obeh omenjenih tekmah, kar velja tudi za treninge, so se igralke dobro odzvale. Vse se močno trudijo, dobro so sprejele tudi moj način dela. Pred sobotno tekmo proti Ferencvarošu, ki ga zavoljo svojega službovanja na Madžarskem zelo dobro poznam in je boljši kot kadarkoli, čutim vznemirjenje. Prepričan sem, da se tako počutijo tudi moje varovanke. Krim je ena redkih ekip, ki je imela priložnost zmagati na prvi medsebojni tekmi v Budimpešti, vse druge ekipe so bile daleč od tega," je še dodal Španec, ki je po prihodu v Ljubljano največji poudarek namenil igri v obrambi, zmanjšanju številu tehničnih napak in hitremu nasprotnemu (pol)protinapadu.

"V soboto se želimo Ferencvarošu oddolžiti za poraz na prvem medsebojnem dvoboju v tej sezoni in vsem našim naslednjim tekmicam dokazati, da pred našimi gledalci ni lahko igrati. Dobro se pripravljamo in delamo, s prihodom Ambrosa Martina je tudi nekaj novosti v naši igri, a tudi za naše tekmice. Pred tekmo sem samozavestna in ne dvomim v sposobnosti svojih soigralk," je dejala Tjaša Stanko, ki je bila na nedavnem celinskem tekmovanju v treh državah uvrščena v idealno postavo EP na mestu leve zunanje igralke.

V tej imenitni druščini sedmih igralk je bila črnogorska krožna napadalka v vrstah Krima Tatjana Brnović, ki je pred sobotnim dvobojem dejala: "Po prihodu novega trenerja se je spremenilo ozračje v ekipi, dobile smo novo energijo. Dobro smo vadile, bila so tudi določena nihanja, ker je nekaj novih zadev v naši igri. A najbolj pomembno je, da se vse igralke trudimo na vso moč in se veselimo dvoboja proti Ferencvarošu."

Ljubljanska ekipa si skupaj z Bukarešto z osmimi točkami še vedno deli visoko tretje mesto v skupini A. V vodstvu je Metz s 15 točkami, Ferencvaroš je zbral 14, Podravka Vegeta sedem, Storhamar pet, Gloria Bistrita štiri, Nykobing pa tri. Ljubljanska ekipa bo po sobotni tekmi proti Ferencvarošu nato dvakrat igrala v gosteh proti Bukarešti (18. januar) in Storhamarju (26. januar). Prihodnji mesec jo čakata še dve domači tekmi proti Bistriti (8. februar) in Podravki Vegeti (22. februar) ter ena v gosteh proti Nykobingu (15. februar).