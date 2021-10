Krimovke ostajajo pri eni zmagi v Ligi prvakinj

Njihove nasprotnice Odense Hanbold, ki so aktualne danske prvakinje, so do srečanja z Ljubljančankami v Ligi prvakinj beležile dva poraza in dve zmagi. Poleg turškega Kastamona, ki so ga premagal tudi Krimovke, so danske prvakinje premagale še švedski Sävehof.

Prvi polčas so Danke dobile z izidom 13:10, drugega pa Slovenke z izidom 13:14, a je bilo to premalo za končno zmago. Najboljša strelka tekme je bila Tjaša Stanko s sedmimi zadetki.

Naslednjo tekmo v Ligi prvakinj bodo Krimovke odigrale v soboto, ko bodo v Stožicah gostile aktualne prvakinje Vipers Kristiansand iz Norveške.