Krimovke po hudem boju do velike točke v Bukarešti

Izbranke ljubljanskega trenerja Uroša Bregarja so pred tednom dni v Stožicah morale priznati premoč imenitnim rokometašicam iz romunske prestolnice, na današnji drugi tekmi pa so jim odščipnile točko. Ljubljanska zasedba je tri minute pred koncem razburljivega dvoboja imela prednost dveh golov (22:20), a jo je Bukarešta hitro ujela in v izdihljajih tekme imela zaključno žogo za zmago, strel nekdanje igralke Krima Elizabeth Omoregiepa je zaustavila srbska vratarka Jovana Risovićin ostalo je pri 22:22.

Ljubljanska ekipa je na dosedanjih sedmih tekmah v skupini A premagala nemški Bietigheim-Bissingen in remizirala z ruskim Rostovom in Bukarešto, od zmagovalk lige prvakinj v letih 2001 in 2003 pa so bili poleg Bukarešte boljši tudi madžarski Ferencvaros, norveški Kristiansand in francoski Metz.

Ljubljanska zasedba je med celotnim dvobojem držala korak z imenitno in mednarodno pisano romunsko ekipo, ki je že v drugi minuti - po poškodbi Portugalke Alexandrine Cabral - doživela pravi šok. A slovenske prvakinje tega niso izkoristile, v uvodnih petih minutah so zapravile tudi dve sedemmetrovki. V 10. minuti so prvič na dvoboju zaostale za dva gola (4:6), primanjkljaj pa so zelo hitro nevtralizirale in že tri minute kasneje izenačile na 7:7.

Do konca polčasa se je odvijal ogorčen boj za vsako žogo. Rokometašice iz Bukarešte, kjer igrajo nekdanje številne Krimovke (Barbara Lazović, Elizabeth Omoregie, Jelena Grubišić, Carmen Martin in Dragana Cvijić), so bile vseskozi v rezultatski prednosti, a Ljubljančane so bile vseskozi blizu, na veliki odmor pa so odšle z najmanjšim možnim zaostankom (11:12).

V začetku drugega polčasa so Krimovke zaostale za tri gole (13:16), a so se zelo hitro pobrale. Med 39. in 45. minuto so naredile delni izid 3:0, izenačujoči gol za 16:16 - pred tem je že tretjo sedemmetrovko Krima zapravila Brazilka Samara Vieira - pa je dosegla krožna napadalka Valentina Klemenčič.