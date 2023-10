Krimovke po hudem boju doživele prvi poraz v ligi prvakinj

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na klopi Ljubljančank Dragana Adžića so v 11. minuti zaostale za dva gola (4:6), a so hitro uredile svoje vrste in šest minut kasneje po golu Alje Varagić izenačile na 7:7, v naslednji minuti pa je Tjaša Stanko svoje soigralke povedla v vodstvo z 8:7.

Po štirih krogih je v vodstvu Ikast z osmimi točkami, Krim Mercator in Esbjerg sta zbrala po šest, francoski Metz in Vipers Kristiansand po štiri, romunski Rapid Bukarešta tri, Ferencvaros dve, Lubin pa je brez točk.

Ljubljanska ekipa je po hudem in enakovrednem boju na Danskem doživela prvi poraz v skupini B. Pred današnjim gostovanjem na Danskem je premagala poljski Lubin, danski Esbjerg in madžarski Ferencvaros. Ljubljanska ekipa bo po krajšem premoru zaradi bližnjih kvalifikacijskih reprezentančnih tekem za nastop na evropskem prvenstvu 2024 naslednjo tekmo igrala 21. oktobra, ko bo gostila norveški Vipers Kristiansand.

Danke so odgovorile z delnim izidom 3:0 in vodstvom 10:8, a končnica prve polovice tekme je minila v znamenju slovenskih prvakinj, ki so po golih Tamare Mavsar in Barbare Lazović v 27. minuti prvič na dvoboju povedle za dva zadetka (15:13). Poljakinja Aleksandra Rosiak je dobro minuto pred odhodom na veliki odmor zadela za 17:14, zadnji gol pa je po strelu prek celega igrišča dosegla brazilska vratarka Barbara Arenhart, ki je bila osrednja osebnost v prvem polčasu, saj je zbrala kar 12 obramb.

Krimovke so drugi polčas začele z lepo prednostjo štirih golov (18:14), a so jim gostiteljice po "revolveraških" sedmih minutah povsem dihale za ovratnik (21:22) in Adžića prisile, da je zahteval minuto odmora. Njegova nova navodila so zaustavila nalet Ikasta, Krimovke so prek Črnogorke Itane Grbić v 43. minuti znova vodile za tri gole (26:23).

Igralke danske ekipe so v naslednjih štirih minutah izkoristile zadrego gostij in izenačile na 27:27, v 49. minuti pa so Ljubljančanke po dolgem času pogledale v hrbet tekmic (27:28). V drugem polčasu obramba Krima ni bila na najvišji ravni, v prvem polčasu sijajna Arenhartova je zbrala le še eno obrambo, Ikast pa je s hitrim kroženjem žoge prihajal do svojih priložnosti in v 56. minuti Krimovkam ušel na dva gola (29:31).

A Ljubljančanke niso vrgle puške v koruzo, po dveh golih Tjaše Stanko so v 58. minuti izenačile na 31:31. V dramatični končnici je strel Mavsarjeve s krilnega položaja za vodstvo ubranila vratarka Irma Schjött, nato pa je danski trener Kasper Christensen 12 sekund pred koncem zahteval minuto odmora. Njegove varovanke so v zadnjih sekundah zabile zmagoviti gol, usodo Krima pa je zapečatila Čehinja Marketa Jerabkova s svojim edinim golom na tekmi.

Pri Krimovkah je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tjaša Stanko z devetimi goli, enega manj je dosegla Rusinja Darja Dmitrijeva.

- skupina B:

- sobota, 30. september:

Vipers Kristiansand – Esbjerg 37:38 (15:20)

Metz – Zaglebie Lubin 42:26 (22:10)

Ferencvaros – Rapid Bukarešta 24:24 (14:10)

- nedelja, 1. oktober:

Ikast – Krim Mercator 33:32 (14:18)